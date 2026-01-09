¡Qué nomina! Ya está listo el cartel completo de artistas que llenará de sabor el Metroconcierto de Carnaval, que en esta oportunidad vuelve a apostar por un cruce amplio de públicos y sonidos.

Tras haber confirmado al artista principal, Beéle, uno de los nombres más fuertes del pop urbano colombiano actual, con un repertorio que se mueve entre el afrobeat, el dancehall y el pop latino. Su presencia conecta de manera directa con el público joven que ha hecho virales canciones como Loco, Inolvidable o Calor, ahora se suman nuevos nombres.

Desde Venezuela llega Rawayana, banda que ha construido una identidad propia mezclando reggae, funk, rock y pop, y que se ha ganado un lugar en festivales y grandes escenarios de la región. Su inclusión le da al concierto un aire alternativo y contemporáneo, distinto al circuito tropical tradicional del Carnaval.

Manuel Turizo aporta el componente pop internacional. El cordobés, con una carrera consolidada fuera de Colombia, suma baladas y éxitos radiales que amplían el rango del público asistente. A su lado, el cartel equilibra la balanza con figuras de peso histórico en la música latina.

Tito Nieves y Sergio Vargas representan dos pilares del Caribe musical: la salsa y el merengue. Ambos llegan con repertorios ampliamente reconocidos y una conexión probada con el público barranquillero.

En clave local, Peter Manjarrés y Checo Acosta ponen el acento vallenato y carnavalero, dos sonidos que no pueden faltar en una noche de fiesta en la ciudad.

El concierto se realizará el sábado 14 de febrero en el estadio Romelio Martínez, desde las 4:00 de la tarde, en el marco de las celebraciones oficiales del Carnaval de Barranquilla. La producción corre por cuenta de Metroconcierto Entertainment, con boletería disponible a través de TuBoleta a partir de este viernes a las 4 de la tarde.

