Entre la conciencia y el instinto nace Luna llena, la novela del escritor y fotógrafo barranquillero Hernando Rada Britto, que relata una historia en la que el amor irrumpe sin aviso, la huida se convierte en camino y cada decisión deja una marca imposible de borrar.

Con esta obra, Rada debuta en la narrativa larga que transita entre el amor imprevisto, la obsesión y la fragilidad emocional, y que invita al lector a cuestionar hasta dónde somos dueños de nuestras decisiones.

La semilla de la historia nació lejos del Caribe, pues Rada vivía en Bogotá, en el barrio Teusaquillo, cuando comenzó a notar cómo la luna llena parecía coincidir con episodios intensos en su vida y en la de su círculo cercano. Esto lo relacionó con robos, enamoramientos y otras situaciones que para él fueron el límite. Esa mezcla de superstición cotidiana y conflicto personal fue el punto de partida para una historia que decidió llevar a la ficción.

En su historia, el protagonista es Esteban, un joven que abandona sus estudios tras la desaparición de un amor inesperado y a raíz de ello decide emprender un viaje a la Ciudad de México con la esperanza de encontrarla. Sin embargo, el desplazamiento físico es solo una excusa para un trayecto más profundo con él mismo.

“El viaje no es solo geográfico, es una huida emocional del orden y de las expectativas”, explicó el autor a EL HERALDO, quien concibe este tránsito como el inicio de una transformación interna.

Un simbolismo

En Luna llena el astro nocturno funciona como un eje simbólico. Para el personaje del escrito, este representa un canal hacia sus emociones más íntimas, el momento en el que la razón pierde control y el deseo se impone. A lo largo de la narración, el lector se enfrenta a una pregunta constante según el autor: ¿Es la luna la que domina el comportamiento del personaje o se trata de un conflicto interno relacionado con su salud mental?

“Construí la novela desde lo sensorial. El cansancio, la ansiedad, el miedo y la atracción atraviesan cada página con la intención de generar incomodidad. Quería que el lector sintiera ese desajuste, y para esto me apoyé en la melancolía y en sus propias sensaciones físicas para dotar al texto de autenticidad”, contó.

Más que una causa sobrenatural, la luna es, en las palabras del escritor, una excusa poética para nombrar aquello que habita dentro de todos, refiriéndose a los impulsos, obsesiones y decisiones que tomamos sin comprender del todo.

“La ambigüedad es deliberada y deja abierta la interpretación, permitiendo que cada lector decida desde qué perspectiva abordar la historia”.

Enfrentamiento importante

Ciudad de México es el escenario central del relato y adquiere un papel protagónico. Caótica, contradictoria y llena de energía, la ciudad se convierte en un reflejo del propio Esteban, guiándolo hacia situaciones extremas que lo obligan a enfrentarse consigo mismo.

“Aunque se trate de ficción, Luna llena está atravesada por vivencias personales, yo reconozco que, pese a intentar desprenderme de mis personajes, siempre aparecen rasgos propios en ellos. Es imposible que el yo no salga a flote”, dijo a esta casa editorial.

Con esta obra, el también fotógrafo busca incomodar y provocar, desde el inicio hasta el final, Esteban se presenta como un personaje profundamente humano, lleno de contradicciones, capaz de generar amor y rechazo a partes iguales.

“El objetivo final no es ofrecer respuestas, sino dejar preguntas sobre el amor, las decisiones que tomamos y las consecuencias que estas pueden tener en nuestras vidas. Luna llena pienso que se instala así como una novela introspectiva que explora los límites entre el deseo y la razón, invitando al lector a mirar hacia adentro, incluso cuando la luz parece venir de afuera”.

La novela fue escrita duranrte tres años y ya se cocinan otros proyectos.