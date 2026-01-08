Desde este viernes 9 de enero se vivirá el Festival Nacional del Caimán Cienaguero 2026, una manifestación cultural que, tras ser declarada recientemente por el Congreso de la República como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, reafirma su valor histórico, simbólico y tradicional para el municipio y el país.

Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y atraer visitantes de la región, desde la primera semana de enero la Administración Municipal junto a las reinas Central e Infantil, iniciaron la promoción oficial del festival en diferentes medios de comunicación de ciudades como Santa Marta y Barranquilla socializando la programación y resaltando la importancia de esta fiesta que honra la identidad cienaguera.

Cortesía Lanzamiento Festival del Caimán Cienaguero 2026.

La agenda del festival arranca el viernes 9 de enero con el tradicional Desfile de Machorros, seguido el sábado 10 de enero por el Galardón Orden Caimán de Oro, el show de coronación de las reinas central e infantil y un gran espectáculo musical en el Malecón Turístico.

Las actividades continúan el miércoles 14 de enero con el Encuentro de Verseadores en la Plaza del Centenario, y el jueves 15 de enero con el foro “Ciénaga habla de Caimán”, un espacio de reflexión sobre la tradición y su significado cultural.

El viernes 16 de enero se realizará el Desfile del Caimán Infantil, seguido del Show Cienaguerísimo 1 en el barrio Miramar.

El sábado 17 de enero tendrá lugar la eliminatoria infantil en el Coliseo Municipal, la Gran Parada de Caimanes por las principales calles del municipio y el Show Cienaguerísimo 2.

Cortesía Lanzamiento Festival del Caimán Cienaguero 2026.

Para el domingo 18 de enero, la programación incluye las eliminatorias del Caimán Popular y Proyección, la feria gastronómica y artesanal en el Malecón Turístico, la final de la categoría infantil, el concurso de categoría nacional y un gran cierre musical.

El festival culmina el lunes 19 de enero con una nueva jornada de feria gastronómica y artesanal y las finales del Caimán Popular y Proyección, acompañadas de un espectáculo musical. Finalmente, el martes 20 de enero, Día de San Sebastián, se conmemorará la Leyenda de Tomasita.