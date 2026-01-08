La comunidad de acuarelistas de International Watercolor Society, IWS Colombia, Capítulo Barranquilla, sigue activa este 2026 y lo inicia con una gran actividad.

Lea aquí: Salón Burrero y Porrovía, evento que se suma a la agenda del Carnaval del Bordillo

Tras su nacimiento en 2025, con encuentros, demostraciones y talleres locales, inician el año con una proyección regional que fortalece la identidad artística de la Costa Atlántica.

Barranquilla ha sido seleccionada como ciudad oficial en Colombia para celebrar la “Jornada Global de Acuarela: Pintando el Mundo”, en conmemoración del 14° aniversario de IWS Globe, un evento internacional que reúne a artistas en más de 21 países.

Cortesía Cerca de 100 acuarelistas de todas las edades se reunirán este domingo.

En nuestra ciudad, la jornada se realizará el domingo 11 de enero de 2026, entre las 8:00 a.m. y 12:00 m., con un gran encuentro de acuarelistas quienes pintaremos en vivo los escenarios de la Aleta del Tiburón, el Río Magdalena y los alrededores del Jardín del Río.

Además de Barranquilla, la celebración tendrá lugar en Bogotá, Cali, Medellín, Pasto, Ibagué y Barichara, consolidando a Colombia como un referente en la escena mundial de la acuarela.

Le puede interesar: Murió el periodista y gestor cultural Argelio Consuegra Peña, fundador de la Guacherna del Caribe

Cortesía Cerca de 100 acuarelistas de todas las edades se reunirán este domingo.

“Extendemos una cordial invitación a los acuarelistas de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y toda la Costa Atlántica a participar en esta experiencia colectiva que busca pintar y compartir la riqueza de nuestro entorno natural y cultural”, dijo Francisco Daza, líder del Capítulo Barranquilla.