Este miércoles 7 de enero se conoció la noticia del fallecimiento de Argelio Consuegra Peña, periodista y gestor cultural, oriundo de Sabanalarga.

Leer también: Los Reyes Magos llegan a Baranoa con una loa inclusiva

La información preliminar que se conoció es que el Consuegra fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Rafael de Sabanalarga luego de sufrir un accidente de tránsito. Más tarde, medios del municipio informaron sobre su fallecimiento.

Argelio era una figura emblemática del Carnaval de Sabanalarga. Fue fundador de la Guacherna del Caribe, evento que cumplirá 40 años. También fue presidente de las juntas del Carnaval de este municipio del Atlántico y Rey Momo.

En esta localidad lo recuerdan por su liderazgo y amor por las tradiciones, además de un referente cultural para las nuevas generaciones.

La Alcaldía de Sabanalarga emitió un comunicado en sus redes sociales lamentando la muerte de Consuegra Peña y rindiéndole homenaje por su gran aporte cultural al municipio.

“Argelio fue un hombre que convirtió la cultura en su bandera de vida. Líder comunitario, defensor incansable de nuestras tradiciones y promotor del arte popular, dedicó cada escenario, proyecto y acción a resaltar, rescatar y dignificar el patrimonio cultural de nuestro municipio, dejando una huella imborrable en el Caribe colombiano y en el país”, se lee en el escrito de la administración municipal.

Importante: Festival del Caimán Cienaguero confirma su nómina musical 2026

“Su trayectoria trascendió fronteras locales, proyectándose a plataformas nacionales, donde llevó el nombre de Sabanalarga con orgullo, pasión y autenticidad. Su compromiso no solo fortaleció procesos culturales, sino que también inspiró generaciones, unió comunidades y mantuvo vivas expresiones que son esencia de nuestra identidad”, se agrega.