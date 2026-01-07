Convertido ahora en patrimonio cultural de la nación, el Festival del Caimán Cienaguero, que cuenta con más de un siglo de tradición, celebrará por lo alto tal acontecimiento con una nómina de artistas locales, nacionales e internacionales.

Lea aquí: Música del Caribe para la infancia: TukuToon lanza su tercer álbum de Carnaval

Alex Manga, Eddy Herrera, Jean Carlos Centeno, Diego Daza, Gusi, Óscar Sarmiento, Danny Daniel, Jader Tremendo, Mr. Black, Mario Cerchar, Iván David Villazón y Rafael Manjarrés son las figuras invitadas a amenizar este evento folclórico.

Cabe destacar que el ‘Rey del Merengue’, como se le conoce a Eddy Herrera, se encuentra muy feliz de hacer parte de esta nómina de artistas, al igual que los cantantes invitados al festival.

“Soy un ser caribe, me hace feliz compartir mi talento con toda la costa colombiana, donde me quieren mucho y valoran mi repertorio, así que voy a dar lo mejor de mí en Ciénaga”, expresó el cantante que hizo parte de la orquesta de Wilfrido Vargas.

Según la leyenda, este festival conmemora la trágica muerte de Tomasita, una niña devorada por un caimán en una fiesta en Ciénaga, Magdalena, un 20 de enero; allí se celebra con una danza que recrea la historia, donde se carga un caimán artesanal, y se ha convertido en un gran festival que exalta la identidad cultural.

Le puede interesar: El galapero Juan K Padilla, primer acordeonero inscrito en el festival Vallenato

El alcalde de Ciénaga, Luis Fernández Quinto, destacó el reconocimiento del Congreso como patrimonio cultural inmaterial de la nación y presentó la amplia agenda cultural, artística y logística que acompañará las fiestas del 9 al 20 de enero.