Carnaval de la 44 comienza el año con pie derecho, anunciando algunas novedades en su agenda que reafirman su compromiso en el acceso cultural para todos los barranquilleros.

La principal noticia es la creación y montaje del Salón Burrero en el sector de Alameda del Río, específicamente en la carrera 43 con calle 118, un espacio concebido como punto de encuentro para la integración comunitaria y el disfrute del Carnaval.

Para el director del Carnaval del Bordillo, Édgar Blanco, este proyecto responde a una visión incluyente que recoge el sentir del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien ha reiterado que “el Carnaval es de todos y para todos”.

“Como en el bordillo cabemos todos, pensamos en una comunidad conformada por más de 100.000 barranquilleros, que también tiene derecho al disfrute de la Fiesta, por eso nos movilizamos a Alameda del Río y en compañía de su Junta de Acción Comunal y su comunidad, concertamos un espacio dentro del mismo sector para llevar a cabo el montaje de un salón burrero, rescatando -además- la realización de La Porrovía, en la que rendiremos homenaje a su creador, Laurian Puerta”, expresa Blanco.

Por tanto, los días 14, 15 y 16 de febrero -desde las 6:00 p.m., hasta las 2:00 a.m.- Alameda del Río se vestirá de Carnaval con una programación que incluirá música folclórica, artistas emergentes y DJs, en un ambiente sano de integración, alegría y esparcimiento, al mejor estilo del bordillo.

A esta buena nueva se suma la realización del Desfile Infantil Herederos del Patrimonio, liderado por los reyes infantiles Ashley Gómez Vásquez y Germán Palomino Montes, que se llevará a cabo el domingo 25 de enero, a partir de las 3:00 p.m.

Como novedad, el recorrido se realizará por primera vez en Alameda del Río, iniciando en la calle 110 con carrera 43 y finalizando en el conjunto residencial El Búho.

“Para honrar el folclor de nuestra tierra, el recorrido del desfile de los niños contará exclusivamente con música en vivo”, agrega Blanco.

Los grupos folclóricos, los colegios, las empresas, las fundaciones culturales, los disfraces y las comparsas infantiles interesados en participar aún pueden inscribirse de manera gratuita, comunicándose a los números de WhatsApp 301 640 0233 y 310 364 8470, o a través de la cuenta oficial de Instagram @carnavaldela44.

Por último, y no menos importante, Carnaval de la 44 anuncia que ha completado el cartel musical del show de coronación de los reyes centrales Sharon Hurtado y Luis Mauricio Aragón; y de los reyes infantiles Ashley Sofía Gómez y Germán Javier Palomino Montes, confirmando las presentaciones del artista de música vallenata Elder Dayan y del merenguero dominicano Wilfrido Vargas.

El evento -que se realizará el 31 de enero de 2026, en la Plaza de la Paz, a partir de las 6:00 p.m., bajo el nombre: Barranquilla, la gran experiencia- tiene como otra novedad la participación de 10 artistas barranquilleros que rendirán homenaje a la ciudad: Savannah, Linica, Amaya, Giany, Lalie, Edd, Akanny, Reyzon, Jorge Qband y José Cury. Entre cada presentación, el ambiente musical estará a cargo de los DJs Jerson Dj, Dj Zurdo, Daniela Olivero y Harry Torres.

La gran noche de coronación tendrá como eje central un espectáculo dirigido por el productor artístico del Carnaval de la 44, Mauricio Cherques, con una puesta en escena que integrará a más de mil bailarines, pertenecientes a danzas, disfraces, escuelas y comparsas que representan el alma viva de la Fiesta.