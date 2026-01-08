El Festival de Trovadores Longina canta a Corona inició este miércoles su edición 30 en el centro de Cuba con una dedicatoria al cantautor de la isla Silvio Rodríguez y la participación de artistas de cinco países.

Entre las actividades del evento, con sede en la ciudad de Santa Clara, los organizadores han anunciado un conversatorio de Silvio Rodríguez con varios cantautores el próximo sábado.

En la charla con Rodríguez se abordarán temas como “música, canciones, poesía, acordes e inspiraciones y, también, sobre emociones, certezas, lealtades, convicciones y enterezas”, señaló el periódico estatal Juventud Rebelde.

En la primera jornada del Festival fue inaugurada la exposición Carto, con fotografías de una de las giras del cantautor realizadas por el artista Kaloian Santos.

La representación extranjera incluye al trío de trovadoras colombianas Ella Trova, los cantantes mexicanos Xóchitl Ramos y Darío Parga, la argentina Anita Tripodi Paz y Tobias Thiele, de Alemania.

Silvio Rodríguez es uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana, un movimiento artístico surgido en 1968 del que también formaron parte otros músicos como Pablo Milanés, Noel Nicola, Martín Rojas, Eduardo Ramos, Vicente Feliú y Pedro Luis Ferrer.

La Nueva Trova mezcló el estudio de las raíces populares de la música cubana con letras politizadas al calor del triunfo de la revolución en 1959.

El género, considerado la continuación de anteriores expresiones de la trova tradicional y el llamado filin, se convirtió en uno de los movimientos musicales más influyentes en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX.

Este Festival, que este año realiza su edición 30, rinde homenaje permanente al músico Manuel Corona, considerado uno de los grandes de la canción trovadoresca cubana, y lleva el nombre de una de sus piezas más populares, Longina.

