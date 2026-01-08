La primera temporada de The Pitt sorprendió por su tono crudo y por la forma casi documental de retratar un turno completo dentro de un hospital estadounidense. Ahora, el creador R. Scott Gemmill regresa con una segunda entrega que, según sus protagonistas, profundiza todavía más en los errores y las presiones del día a día médico.

Fiona Dourif, quien interpreta a la doctora McKay, aseguró que uno de los grandes temas que atraviesan los nuevos capítulos es la relación de su personaje con la idea de la muerte. “Creo que hay una mirada a lo que va a ser para McKay y a cómo quiere que sea su vida cuando muera”. Para Dourif, esa reflexión no fue solo un elemento del guion. También terminó tocándola de manera directa fuera del set. “Pensé que era un tema interesante, triste y que tuvo un efecto en mí en mi vida real”.

La doctora McKay siempre ha sido una figura firme dentro del hospital, pero esta temporada la lleva a lugares menos controlados. Dourif comentó que el proceso consistió en entender qué quiere sentir esa mujer antes del final. “Es como si ella estuviera preguntándose qué vale la pena, qué recuerdos quiere dejar y qué emociones no ha vivido del todo”.

Por su parte, Shabana Azeez, que da vida a Javadi, habló con mucha franqueza sobre lo que más le interesó explorar en estos episodios. Su personaje es una estudiante de medicina que aprende a nadar en medio de un mar de responsabilidades. Azeez afirmó que le atraía mostrar fallas reales. “Yo estaba muy emocionada de explorar las formas en que Javadi fracasa en este turno, las maneras en que otros lo ven y también las que solo ella nota cuando siente que realmente lo arruinó”.

La actriz británica de origen asiático insistió en que no le gustan las versiones fantasiosas de los personajes. “No quiero interpretar una versión de fantasía de un personaje nunca. Quiero hacer a alguien real que falle”. Según Azeez, ese enfoque es clave para que el público se identifique con Javadi. “Espero que los estudiantes de medicina se vean en ella, incluso en las partes incómodas de sí mismos”.

Warrick Page/Warrick Page/MAX With much lugging and Mel's hand on bone assist, the team manages to rest Billing's arm. (Warrick Page/MAX)

Uno de los elementos que ambas destacaron fue el nivel de investigación que exige la producción. Cuando un periodista español les preguntó cómo se preparan para un mundo tan especializado, las dos coincidieron en la misma idea: el trabajo previo es enorme.

“Es mucha investigación. Somos afortunados porque hay un doctor asignado a cada episodio”. Aseguró Azeez que, gracias a ese acompañamiento, pueden hacer preguntas técnicas y emocionales en cualquier momento. “Puedes consultar qué tan seguido habría visto este caso a mi edad, a mi nivel de experiencia. Eso es un regalo muy hermoso que nos dan”.

Dourif complementó esa respuesta con una imagen clara del set. “Tiras un centavo y golpeas a un trabajador de la salud de verdad”. Dijo entre risas que en casa también continúa estudiando. “Busco imágenes de un hígado y cómo funciona realmente. Todo es fascinante”.

El realismo se refuerza con un entrenamiento especial que reciben los actores. “Nos envían a una especie de escuela médica por dos semanas”. Explicó Dourif que ese periodo incluye prácticas intensas con profesionales reales. Para ella, fue una experiencia reveladora que le permitió comprender mejor el lenguaje corporal de los médicos y la manera en que se mueven dentro de una sala de urgencias.

La conversación tomó un tono muy cercano cuando se habló de los familiares que aparecen en la serie. En estos nuevos capítulos, el padre de Fiona Dourif participa como actor invitado, interpretando justamente al papá de McKay. “Para mí fue lo más encantador del mundo”. Confesó la actriz que se crió en sets donde su padre era el protagonista. “Esta fue la primera vez que él vino al mío”.

Dourif recordó que su padre estaba nervioso. “Yo le decía: vas a estar genial, ya has hecho esto antes”. La intérprete afirmó que poder llamarlo y compartir ese momento fue uno de los recuerdos más especiales del rodaje.

Warrick Page/Warrick Page/MAX McKay finds breakfast broccoli to be the root of Barry's problem. (Warrick Page/MAX)

Azeez también tuvo la oportunidad de construir una relación familiar dentro de la ficción. Su madre en la pantalla es parte del arco de Javadi. “Nos reunimos varias veces antes e intentamos vernos, sentir nuestras energías. Fue realmente agradable”.

Otro punto importante de la temporada fue la dirección de Noah Wyle en uno de los episodios. Wyle, protagonista de la serie y recordado por su papel en ER, se puso detrás de la cámara para un capítulo centrado en las enfermeras. Ambas actrices describieron la experiencia como muy natural.

“Fue perfecto porque él entiende lo que es actuar”. Dijo Azeez que no todos los directores saben comunicarse con los actores. “A veces la dirección es solo orientada a resultados y Noah realmente sabe lo que hace”.

Dourif destacó que ese episodio puede volverse uno de los más comentados por los fans. “No es desde la perspectiva del doctor. Es desde la perspectiva de la enfermera y eso es muy emocionante”.

En cuanto al tono general, las dos actrices afirmaron que la segunda temporada es más divertida. Durante la mesa redonda, cuando se les preguntó qué sentían al ver el resultado final, Fiona Dourif fue directa. “No la he visto completa, pero creo que es muy graciosa. Temporada dos es más graciosa que temporada uno”.

