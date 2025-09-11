El mundo del entretenimiento en China está de luto por la muerte de Yu Menglong, recordado por su papel en el drama Eternal Love. El actor y cantante de 37 años falleció en la madrugada del jueves 11 de septiembre en Pekín, luego de caer desde un quinto piso, según informaron medios locales.

De acuerdo con el portal ‘AsiaOne’, la primera información sobre el deceso circuló en la mañana a través de una publicación en Weibo, en la que un paparazzi aseguró que Yu había asistido a una reunión con amigos la noche anterior. El artista se retiró a descansar hacia las 2 a.m., cerró la puerta con llave y, horas más tarde, fue hallado sin vida en la planta baja del edificio por un residente que paseaba a su perro.

Las autoridades locales descartaron de manera preliminar la existencia de un acto criminal, aunque mantienen la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido.

La noticia fue confirmada en un mensaje difundido en las redes sociales del propio Yu Menglong. “Con un dolor insoportable, anunciamos que nuestro querido Menglong murió tras caer el 11 de septiembre. La policía ha descartado cualquier indicio de crimen. Esperamos que descanse en paz y que sus seres queridos se mantengan fuertes”, señaló el comunicado citado por AsiaOne.

La publicación desató una ola de reacciones entre sus seguidores, que inundaron las redes con mensajes de despedida.

Carrera artística de Yu Menglong

Nacido el 15 de junio de 1988 en China, Yu Menglong inició su trayectoria pública en 2007 al participar en el concurso My Show! My Style!, donde alcanzó el Top 16 en la provincia de Xi’an. Más tarde concursó en Super Boy en 2010 y 2013, llegando al Top 10 nacional en la segunda ocasión.

Además de incursionar como cantante y director de videoclips, debutó como actor en 2011 con el cortometraje The Little Prince. Su proyección internacional llegó en 2015 con el drama histórico Go Princess Go, en el que interpretó al noveno príncipe, y un año más tarde lanzó su primer álbum, Toy.

El éxito se consolidó con Eternal Love: Ten Miles of Peach Blossoms (2017), donde interpretó a Bai Zhen, personaje que le otorgó reconocimiento masivo. Posteriormente protagonizó The Legend of White Snake (2019) y participó en otras producciones como The Love Lasts Two Minds (2020), The Moon Brightens for You (2020), Love Game in Eastern Fantasy (2024) y, más recientemente, Feud (2025).

Reacciones de colegas y amigos

El fallecimiento de Yu generó mensajes de solidaridad por parte de actores con quienes compartió escenario. La actriz Dilireba escribió en Weibo: “En mi memoria, siempre has sido el gentil y sincero Bai Zhen. Más tarde, cuando nos volvimos a encontrar en un programa, seguías siendo el amable y bondadoso Yu Menglong. Descansa en paz, siempre te recordaremos”.

Por su parte, el actor Liu Ruilin, compañero en Ten Miles of Peach Blossoms, expresó: “Te conocí gracias a TMOPB. En los últimos 10 años, aunque no hemos estado muy en contacto, cada vez que te veía era como una brisa de primavera con tu gentileza y amabilidad”.