La joven barranquillera Aria Vega está sonando fuerte por estos días en las plataformas digitales de música y en redes sociales, principalmente TikTok, con su canción ‘Agua ‘e panela’.

Su carismática personalidad le permitió ser conocida en redes sociales, construyendo una comunidad que también admira su talento musical. Algunos incluso la siguen desde 2014, cuando Aria Vega participó en ‘Latin American Idol Colombia’, llegando a la final.

Su camino en la música comenzó hace muchos años, pero parece que por fin ha llegado su momento, pues sus últimos lanzamientos han tenido buena acogida y su nombre suena fuerte como una de las artistas emergentes del año.

Nacida en Barranquilla, plasma orgullosa su cultura en las letras de sus temas, confirmando que la tierra que la vio nacer y crecer es su mayor inspiración. De hecho, la semana pasada publicó en su cuenta de Instagram un video en el que interpreta en un escenario una canción dedicada a la capital atlanticense.

“Quiero llevarte pa’ quillita, donde la vida es más bonita. Bailamos una noche de Guacherna bajo la Luna lunita”, dice la canción.

Pero sin duda el tema que ha ganado más viralidad es ‘Agua ‘e panela’. Decenas de personas utilizan a diario el audio de esta canción para hacer videos en TikTok, pues hasta cuenta con coreografía.

Aria Vega ha cantado este tema en varios festivales en Colombia y recientemente lo hizo en México, donde fue ovacionada y muchos corearon la canción.

“Yo vine desde muy lejos, desde Barranquilla, Colombia, a cantarles esta canción que me traído muchas bendiciones a mi vida”, expresó la artista ante el público.

Después de la presentación, agradeció en redes sociales por el cariño que recibió del público mexicano.

“Te amo, Ciudad de México, gracias por hacerme sentir un poquito de ese calor de mi Quillita con todo ese amor y energía”, escribió en Instagram.