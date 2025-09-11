El reconocido cantante colombiano Juanes sufrió esta semana una pérdida irreparable: su madre, Alicia Vásquez, falleció.

Este miércoles 10 de septiembre el equipo del famoso intérprete de ‘a Dios le pido’ informó que el lunes anterior murió Alicia Vásquez a sus 95 años, en Medellín.

Instagram @juanes Alicia Vásquez, madre de Juanes.

La familia de Juan Esteban Aristizábal Vásquez, nombre de pila del artista, decidió atravesar el duelo en silencio, por lo que no se esperan pronunciamientos en redes sociales, al menos por estos días.

Ya Juanes había pasado por el dolor del fallecimiento de su padre, Javier Aristizábal, en los 90; y el de su hermana Luz Cecilia en 2019, tras 27 años en coma por complicaciones en el parto.

“Nosotros fuimos una familia feliz hasta ese momento. Nunca había visto a mi papá ni a mi mamá llorar hasta ese momento. Nunca había visto la tristeza en mi casa hasta que llegó ese día”, dijo hace un mes Juanes en el pódcast ‘Más Que Titulares’ al hablar del parto de su hermana.

Alicia Vásquez fue pieza clave en la carrera musical de Juanes, no solo por el apoyo que le brindó desde el primer momento, sino también porque ella fue el ‘primer filtro’ de muchas de sus canciones. En varias entrevistas el artista ha contado que le solía mostrar a su madre los temas que pensaba lanzar y tenía bastante en cuenta su opinión.

En 2021 Juanes publicó en su cuenta de Instagram que llevaba el rostro de su madre tatuado en su brazo derecho.

“Javier y Alicia: siempre han estado tatuados en mi alma, ahora quedaron en mi piel para siempre. Los amo eternamente”, escribió.

Ese mismo año compartió una fotografía de su mano junto a la de su madre, lamentando no haberla podido ver por meses a causa de la pandemia de covid-19.

“Cerca de mi madre después de largos meses de distancia forzada. Agradecido de haber podido pasar por Medellín a decirle cuánto la amo. Este próximo lunes cumplirá 91 años. Mujer fuerte, guerrera, fortalecida por las pruebas y alegrías de la vida, sabia y silenciosa, tierna y única. La Única Doña Alicia. Amor a todas las mamás del universo”, publicó.

El último ‘post’ que le dedicó a su progenitora fue el 11 de mayo de este 2025, con ocasión del Día de la Madre.

“Feliz día, madres”, escribió Juanes en la publicación que contiene varias fotografías de su mamá y de su esposa.