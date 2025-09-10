La Feria Internacional del Libro de Barranquilla, Atlántico y el Caribe – FILBAC 2025- en su segunda edición se consolidará como espacio de integración cultural, promoción de la lectura y fortalecimiento de la identidad local y regional a través de la literatura.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla La Filbac 2025 se realizará del 5 al 9 de noviembre de 2025 en la plaza de la Paz.

El evento se realizará del 5 al 9 de noviembre de 2025 en la plaza de la Paz, uno de los lugares de mayor circulación de la ciudad, con una programación gratuita y abierta a todo el público. Durante cinco días, la ciudadanía podrá disfrutar de la presencia de grandes expositores y autores nacionales e internacionales, así como de una agenda alterna de actividades que se sumará al circuito literario de la feria.

En esta edición, FILBAC rendirá un homenaje especial al sociólogo Orlando Fals Borda, figura clave para el pensamiento social en Colombia y América Latina, reconociendo su legado académico y cultural en el marco de la conmemoración de los 100 años de su natalicio.

Cortesía Universidad del Atlántico Orlando Fals Borda nació en Barranquilla un 11 de julio en el año 1925; estudió en el colegio Americano.

FILBAC 2025 es un evento organizado por la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio; la Gobernación del Atlántico, por medio de su Secretaría de Cultura y Patrimonio; y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, y con el apoyo de más de 16 universidades.

En los próximos días se dará a conocer la programación, así como el estand de invitados especiales y expertos en el mundo de la literatura en el plano nacional e internacional.