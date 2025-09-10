El Festival de Tradición Bajera: el Barrio de Todos, organizado por Barrio Abajo Tour y apoyado por Carnaval de Barranquilla, regresa en su tercera edición como un homenaje vivo a las raíces culturales de Barranquilla y al histórico Barrio Abajo, cuna de saberes, ritmos y costumbres que hacen parte del patrimonio de la ciudad.

Este año, el festival rinde un reconocimiento especial a la inclusión cultural y artística, abriendo las puertas a artesanos, artistas, gestores culturales y creadores que, junto con la comunidad, harán de las calles del sector un escenario para compartir música, sabores, memorias y experiencias.

La programación 2025 se desarrollará durante todo el mes de septiembre, mes del patrimonio, con actividades turísticas, académicas y gastronómicas que buscan resaltar la riqueza patrimonial del barrio y consolidar a Barranquilla como un destino cultural y turístico.

Así es la programación

14 de septiembre – Tour Barrio Abajo Territorio Mágico – El Barrio de Todos (en alianza con Carnaval de Barranquilla).

Tour Barrio Abajo Territorio Mágico – El Barrio de Todos (en alianza con Carnaval de Barranquilla). 17 de septiembre – Tour Postales del Patrimonio – Fotografía y Dibujo.

Tour Postales del Patrimonio – Fotografía y Dibujo. 20 de septiembre – Tour Baila la Tradición – Amor por lo Nuestro.

Tour Baila la Tradición – Amor por lo Nuestro. 27 de septiembre – Eco Tour: Raíces de la Tradición.

– Eco Tour: Raíces de la Tradición. 28 de septiembre – La Cocina de Todos (Master Class de Carimañola de Posta Cartagenera con Yomaira Herrera, Daniela Hernández, Gastro Glam y Eduardo Trujillo, en alianza con el Museo del Carnaval).

Con esta agenda, el festival se consolida como una plataforma de encuentro que une a residentes, visitantes y gestores culturales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y visibilizando el legado cultural de Barrio Abajo.

El evento se realiza gracias al apoyo de los aliados, como Carnaval SA, Museo del Carnaval, Alianza Team, Hostal Barrio Abajo, Fomo, Mallorquín Tour, Patio Rumbero, Agosalsa, Casa Moron, Artesana y las Delicias de Yoma.

Si desea conocer más detalles de las actividades, ingrese a las redes sociales de los organizadores.