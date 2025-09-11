Mariana Vélez, diseñadora de modas y estilista cartagenera, ha revolucionado la moda femenina con su marca Gaia, una propuesta que empodera a las mujeres a través de prendas brillantes y personalizadas.

Su marca, fundada hace seis años, destaca por su enfoque único: “el brillo no es exclusivo de diciembre, sino una constante para que las mujeres se sientan vistas, seguras y poderosas durante todo el año”.

Con una pasión profunda por el brillo y la elegancia, ha logrado consolidarse como una referencia en la industria local, combinando talento, sensibilidad y un compromiso firme con el empoderamiento femenino.

Su carrera se caracteriza por una conexión íntima con los materiales y la confección a medida, lo que le permite crear prendas únicas que realzan la personalidad y confianza de cada mujer.

La metodología creativa de Vélez se basa en el tacto directo con las telas. Su proceso comienza al tocar los materiales, observando cómo caen y cómo brillan, lo que da origen a cada pieza. Además, ofrece un servicio integral que incluye asesoría en estilismo, ayudando a sus clientas a armar el look completo con zapatos, carteras y accesorios.

El nombre de la marca, Gaia, rinde homenaje a la diosa de la Tierra en la mitología griega, símbolo de poder femenino que encarna el espíritu que Mariana Vélez busca reflejar en cada una de sus creaciones. Cada prenda es confeccionada a medida, garantizando a sus clientas una experiencia exclusiva y personalizada.

“Por ejemplo, ofrecemos un servicio de ajuste de largos que resulta esencial para que todas nuestras clientas luzcan prendas perfectamente adaptadas a sus cuerpos. Además, promovemos una confección sostenible, trabajando únicamente bajo pedido para evitar el desperdicio innecesario de telas”, explica Mariana.

Gracias a su trabajo, Vélez ha tenido la oportunidad de vestir a celebridades colombianas como Claudia Bahamón, Laura Tobón, Carla Giraldo y María Fernanda Aristizábal. Su enfoque en el empoderamiento femenino y su pasión por la moda continúan inspirando a mujeres en Cartagena y más allá.