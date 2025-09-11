La aclamada película animada ‘Ángelo en el Bosque Mágico’, llega a las salas de cine de Colombia y Latinoamérica el próximo 18 de septiembre, después de conquistar a la crítica, emocionar al público y brillar en prestigiosos festivales como Cannes y Annecy.

Basada en el cómic ganador del Pépite d’or en el Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, esta coproducción franco-luxemburguesa está dirigida por Vincent Paronnaud (Persépolis) y Alexis Ducord (Zombillénium), quienes han creado una obra con un despliegue visual único y una historia entrañable para toda la familia.

La trama sigue a Ángelo, un niño de 10 años apasionado por la exploración, que durante un viaje familiar queda olvidado en una parada en carretera. Decidido a reencontrarse con sus padres y con su abuela enferma, se adentra en un bosque misterioso lleno de criaturas fantásticas: desde una nube temperamental hasta un gigantesco monstruo de pasto.

En su camino deberá hacer equipo con nuevos amigos para enfrentar a Ultra, un villano que amenaza con secar los manantiales de vida. Con acción, humor y ternura, la película está pensada para disfrutarse en pantalla grande, por grandes y chicos.

Lea también: ‘Castillo infinito’: la cinta japonesa que causa furor en el mundo

La película combina magistralmente animación 3D con escenas 2D dibujadas a mano, lo que ha sido aplaudido por su creatividad visual y capacidad de emocionar sin perder el humor. Críticos como Common Sense Media destacan su equilibrio entre fantasía y sentimientos genuinos, mientras que en Letterboxd los espectadores celebran su energía, personajes entrañables y frescura narrativa.

Cortesía

“No tenemos miedo de los clichés si sirven para la historia”, afirma Vincent Paronnaud, reflejando el espíritu libre y juguetón con el que él y Ducord abordaron la producción.

Además, transmite mensajes universales sobre el valor, la amistad, la cooperación y el cuidado de la naturaleza, sin caer en sermones. Con un universo visual lleno de detalles y doblada al español, esta película promete convertirse en uno de los grandes estrenos animados del año.

Lea también: Barranquilla brilla en Times Square antes de su debut en la Semana de la Moda de Nueva York

“Todos los botones en 11”, como lo describe Alexis Ducord, resume el compromiso del equipo por llevar cada aspecto de la película al máximo, para sorprender y divertir.

La magia, la acción y el corazón se unen en esta cinta que invita a perderse en un bosque como ningún otro; para encontrarse con una historia que quedará en la memoria del público colombiano.