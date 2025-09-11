Barranquilla se proyecta ante el mundo con un mensaje de orgullo y creatividad. En la noche de este miércoles, 10 de septiembre, la ciudad apareció en un imponente billboard en Times Square, uno de los escenarios más icónicos y concurridos del planeta.

Se trata de la antesala a un acontecimiento histórico: la participación de la ‘Arenosa’ en la Semana de la Moda de Nueva York.

Entre imágenes de Barranquilla y la bandera, en el billboard se mostró la invitación a la pasarela que tendrá lugar este jueves, 11 de septiembre, a las 5:00 p. m. en el Sony Hall de Nueva York.

Por primera vez en la historia, la capital del Atlántico será protagonista en la pasarela Runway 7, uno de los escenarios más importantes del New York Fashion Week, con la participación de dos creadores locales que representan lo mejor del diseño barranquillero: Kenn Kozz, reconocido por sus trajes de fiesta y fantasía, y Flor Chaparro, destacada diseñadora de calzado.

El impacto para la ciudad

Este hecho marca un hito para la ciudad, llevando su identidad, cultura y talento a un escenario internacional que refleja la grandeza de Barranquilla y el poder transformador de su industria creativa.

A través del programa Barranquilla es Moda, en cabeza de la primera dama, Katia Nule, la Alcaldía Distrital informó que le apuesta a la internacionalización del talento creativo local, demostrando que “la moda de la ciudad está a otro nivel” y lista para conquistar mercados globales.