Hay luto en la televisión venezolana tras conocerse la noticia del fallecimiento de Eduardo Serrano, un reconocido actor que pasó por producciones como ‘La fan’, ‘El rostro de la venganza’ y ‘El cuerpo del deseo’. Fue Magaly Serrano, hija del actor la encargada de dar la noticia en sus redes sociales.

Eduardo Serrano tenía 82 años y falleció este 11 de septiembre, luego de una larga batalla contra el cáncer que lo mantuvo hospitalizado durante los últimos meses. Según trascendió, el famoso falleció este jueves a las 5:30 de la mañana en un hospital de Miami, Estados Unidos, donde recibía tratamiento para la enfermedad.

Magaly Serrano publicó un conmovedor video en el que recopiló algunos de los momentos que vivió con su padre a lo largo de los años, pero lo que más conmovió a sus seguidores fueron las palabras que le escribió. La mujer inició por recordar algunas de las últimas conversaciones que tuvo con su padre y luego un mensaje de despedida.

“Este no es un adiós, amor de mi vida… Este es un ‘nos vemos pronto, mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija, mi amor’. Pienso en tus 82 años y no puedo sino agradecer tu vida: fuiste el mejor hijo y hermano; obediente, entregado, amoroso, respetuoso. El favorito de Tata y Toto y de tus hermanos, Oma y Miguel. Pudiste vivir de lo que amabas hacer y eso sí que es una bendición, y no solo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda. Y lo fuiste porque primero fuiste compañero, humilde, inteligente, profesional, respetuoso y visionario”, se lee en parte del largo mensaje.

De esta manera, la televisión latina se queda sin un gran baluarte, un actor que fue muy influyente entre la nueva generación que creció viendo sus telenovelas.