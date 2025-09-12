Jorge Enrique Abello es reconocido como uno de los mejores actores que ha tenido la televisión colombiana. Se hizo conocido por su personaje de ‘Don Armando’ en ‘Betty, la fea’, pero ha participado en muchas otras obras como ‘La ley del corazón’, ‘La costeña y el cachaco’, y ‘Ana de nadie’.

El actor colombiano, en sus redes sociales, mostró que está viviendo un momento doloroso en su vida, por la muerte de un gran amigo, el actor venezolano Eduardo Serrano.

El actor venezolano murió este jueves 11 de septiembre a los 82 años, en una clínica en Miami, luego de complicaciones de salud. La industria televisiva se mostró afectada, no solo en Venezuela, sino en Colombia y otros países de Latinoamérica, por su gran trayectoria.

Serrano, por ejemplo, entre otras muchas grandes producciones, interpretó a Felipe Madero en ‘El cuerpo del deseo’ y participó en la telenovela ‘La Venganza’.

Otros papeles conocidos de Serrano fueron en ‘Las amazonas’, ‘Juana la virgen’ y ‘El rostro de la venganza’, todas ellas muy vistas en distintas franjas de la televisión latinoamericana.

Abello, por medio de sus redes sociales, publicó un mensaje recordando a Eduardo Serrano: “Querido Eduardo, te fuiste. Nunca te olvidaré. Fuiste muy grande. Te llevo en el corazón”.

Instagram @jeabello Jorge Enrique Abello, junto a Eduardo Serrano y otras personas.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía en la cual se nota a Abello junto a Serrano y otras personas.

El mensaje de la hija de Eduardo Serrano

Magaly Serrano, hija del actor Eduardo Serrano, publicó un conmovedor video en el que recopiló algunos de los momentos que vivió con su padre a lo largo de los años, pero lo que más conmovió a sus seguidores fueron las palabras que le escribió. La mujer inició por recordar algunas de las últimas conversaciones que tuvo con su padre y luego un mensaje de despedida.

“Este no es un adiós, amor de mi vida… Este es un ‘nos vemos pronto, mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija, mi amor’. Pienso en tus 82 años y no puedo sino agradecer tu vida: fuiste el mejor hijo y hermano; obediente, entregado, amoroso, respetuoso. El favorito de Tata y Toto y de tus hermanos, Oma y Miguel. Pudiste vivir de lo que amabas hacer y eso sí que es una bendición, y no solo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda. Y lo fuiste porque primero fuiste compañero, humilde, inteligente, profesional, respetuoso y visionario”, se lee en parte del mensaje.