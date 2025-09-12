La reconocida actriz estadounidense Polly Holliday, quien interpretó a la directora del campamento Walden en la exitosa película ‘Juego de gemelas’, falleció el pasado martes 9 de septiembre a la edad de 88 años.

La noticia de la muerte de la icónica actriz fue confirmada por su agente y amigo, Dennis Aspland, quien detalló que Polly Holliday se encontraba en Manhattan.

Nacida en 1937 en el estado de Alabama, Estados Unidos, Polly Holliday dio el salto a la fama gracias a su participación en la serie ‘Alice’ (1976), en la que interpretó a Flo, una camarera pelirroja que popularizó en EE. UU. la frase “Kiss my grits!”.

Este personaje fue tan querido por los televidentes que, aunque no era protagonista de la serie, los productores lanzaron en 1980 un ‘spin-off’ basado en la vida de Flo, que tuvo dos temporadas.

Este papel de Flo hizo a Polly Holliday merecedora de tres nominaciones al Emmy y dos a los Globos de Oro como mejor actriz de reparto en 1979 y 1980.

Polly Holliday también será recordada por su personaje de la viuda Ruby Deagle en la película ‘Los Gremlins’, estrenada en 1984. Así como por su papel de Marva Kulp, la propietaria y directora del campamento Walden, donde se reencuentran las hermanas Hallie y Annie en la cinta ‘Juego de gemelas’, protagonizada por Lindsay Lohan en 1998.

En cine, Polly Holliday igualmente apareció en ‘All the President’s Men’ (1976), ‘Moon Over Parador’ (1988), ‘Papá por siempre’ (1993), ‘Mr. Wrong’ (1996) y ‘The Heartbreak Kid’ (2007).

También se destacó como actriz de teatro en obras como ‘All Over Town’, de 1974; ‘Arsenic and Old Lace’, de 1986, y ‘Cat on a Hot Tin Roof’, de 1990.

En redes sociales los seguidores de la actriz han lamentado su fallecimiento, asegurando que la recordarán como una de las grandes intérpretes de los años 70, 80 y 90.