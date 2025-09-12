A las pantallas del canal ‘Caracol Televisión’ llegará en unos días la serie ‘La influencer’, protagonizada por Mariana Gómez y Juan Manuel Mendoza, que ya se encuentra desde el año pasado en el catálogo de la plataforma de ‘streaming’ Netflix.

Esta producción cuenta la historia de María Isabel Matallana, más conocida como Maritza, una joven que lucha por posicionarse en las redes sociales.

Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando su novio, Germen, un ‘influencer’ de dudosa reputación, la traiciona y manipula, destruyendo su imagen y tildándola de irresponsable, detalla ‘Caracol Televisión’ en un comunicado.

Maritza encuentra entonces un gran apoyo en Salvador, dueño de una pizzería, y su amigo Peluche, quienes la acompañarán en el difícil proceso de demostrar su inocencia. Para lograrlo, la joven también buscará reinventarse para regresar al mundo de las redes sociales.

“Tras explorar diferentes personajes, Maritza acepta que debe ser fiel a sí misma, con todos sus defectos, incluida una condición del habla que le impide pronunciar correctamente algunas palabras, lo que ha llevado a una constante discriminación”, agrega la sinopsis.

En esta historia también tendrá un papel relevante Avril, la novia de Salvador, quien llevará a Maritza a los estrados judiciales.

La actriz Mariana Gómez, protagonista de ‘La influencer’, confesó que para ella representó un gran reto la pronunciación de las palabras, pues su personaje tiene dificultades para hablar.

“Me siento muy feliz de interpretar a un personaje de ficción que representa a todas las personas discriminadas o acosadas por ser diferentes. Esto es importante para mí y me hace muy feliz. Hubo muchos retos a lo largo del proyecto: uno de los más grandes fue encontrar la manera en que Maritza hablaba, ya que había diferentes puntos de vista. En un momento, tuvimos que tomar decisiones rápidas, y solo contamos con un par de días para incorporar esa forma de hablar”, dijo la actriz, según recoge un comunicado del canal.

Caracol Televisión La actriz Mariana Gómez como Maritza en la serie 'La influencer'.

Mientras que el actor Juan Manuel Mendoza aseguró que su personaje, Salvador, se parece mucho a él, por lo que no fue tan difícil interpretarlo.

“Este personaje lo fui creando y puliendo con la guía de los directores. Salvador se parece mucho a mí: tiene cualidades y defectos que también tengo yo. Es un poco impaciente y a veces tiene un temperamento fuerte, pero cuenta con un corazón enorme y le gusta mucho ayudar a los demás”, expresó.

Caracol Televisión Actor Juan Manuel Mendoza como Salvador en la serie 'La influencer'.

¿Cuándo se estrena ‘La influencer’?

La serie ‘La influencer’ llega a las noches de ‘Caracol Televisión’ el próximo lunes 15 de septiembre, a las 9:30 p. m., después de ‘Desafío Siglo XXI’.