El 11 de septiembre es una fecha que ahora, en Nueva York, a través de la moda, empieza a tomar un sentido diferente. Si bien hace 24 años dos aviones impactaron contra las torres ubicadas en el complejo del World Trade Center, para generar un caos mundial. En esta ocasión la capital del mundo, fue “impactada” pero por todo el talento de los mejores diseñadores del planeta, incluidos los barranquilleros Kenn Koz y Flor Chaparro.

Este jueves a las 7:39 p. m. (hora de Colombia), ellos se apoderaron del Sony Hall para llevar lo mejor de nuestra identidad hasta territorio estadounidense en la New York Fashion Week (NYFW).

Alcaldía de Barranquilla

La delegación currambera a la que se sumó la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, quien modeló alguna de las propuestas, también contó con los aportes de las modelos barranquilleras Valeria Abisambra y Angie Gómez, la styling Juliana Trujillo y el reconocido fotógrafo Francisco Gallo. Todos hicieron sus aportes para darle realce a la colección ‘Barranquilla’ que estuvo integrada por 10 piezas inspiradas en lo más representativo de la capital atlanticense, especialmente en las danzas patrimoniales que año tras año dan vida al segundo Carnaval más importante del globo terráqueo.

“Me siento feliz por representar a Barranquilla, a nuestro talento en las pasarelas de New York Fashion Week, para mí es un honor usar piezas del diseñador Kenn Koz y de todo el equipo de ‘Barranquilla es Moda’. Esta era una sorpresa que les teníamos y logramos sorprender con esta propuesta tan carnavalera”, dijo la reina Michelle.

Se trató de un momento histórico para el circuito de la moda costeña, ya que por primera vez en la historia Barranquilla fue la protagonista de la pasarela Runway 7, uno de los escenarios más importantes del NYFW.

La Runway 7, es una galardonada plataforma de producción de moda de la que este año participan 130 diseñadores de más de 20 países para presentar sus diseños en diversas categorías de moda, como alta costura, sostenibilidad, streetwear, prêt-à-porter, resort y accesorios. Kenn Koz con su colección ‘Barranquilla’ integró la exhibición en el renglón prêt-à-porter (prendas listas para llevar). Allí aparecieron otras marcas como Rojita Gis, Lemini Brand.

En el Times Square

Como preámbulo al debut de la delegación barranquillera, en la noche de este miércoles se vivió un momento bastante emotivo, luego de que la ciudad apareciera en un imponente cartel en Times Square, uno de los escenarios más icónicos y concurridos del planeta.

Alcaldía de Barranquilla

Entre imágenes de Barranquilla y nuestra bandera, en el cartel se mostró la invitación a los habitantes de la Gran Manzana para que asistieran a una de las pasarelas más coloridas de la Semana de la Moda de Nueva York, evento que irá hasta el próximo martes 16 de septiembre.

De inmediato los gritos de la comitiva barranquillera se hicieron sentir y con afiches en mano invitaron a los transeúntes por esta concurrida zona neoyorquina, a no perderse esta pasarela.