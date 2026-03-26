Para muchos colombianos, la Semana Santa no es solo una serie de rituales religiosos. Es un momento para bajar el ritmo, compartir en familia y reconectarse con lo espiritual.

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Conozca la razón por la que se come dulce en Semana Santa

Durante estos días, las iglesias se llenan, las calles cambian su ambiente con los dulces y las misas religiosas. Pero es importante que conozca que cada tradición tiene un significado que va más allá de lo visible.

¿Qué se conmemora el Jueves Santo en Semana Santa?

El Jueves Santo recuerda uno de los actos más simbólicos de Jesús como fue lavar los pies de sus discípulos. Por eso, en muchas parroquias se recrea este momento, como una forma de enseñar el valor de servir a los demás. Se conoce como lavatorio de pies.

Jesús no se aleja del dolor, se arrodilla frente a él. 🙏



El Carlos Aguiar Retes lavó los pies de 12 personas marcadas por el dolor: familias buscadoras, migrantes y familiares de víctimas del suicidio.

En el Lavatorio de Pies ellos fueron abrazados por un gesto que nos habla… pic.twitter.com/9ULW5a6FK0 — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) April 18, 2025

Ese día también es común ver a las personas recorriendo varias iglesias y los templos. Lo hacen para orar, agradecer y hacer una pausa en medio del ritmo cotidiano.

¿Qué se conmemora el Viernes Santo en Semana Santa?

El Viernes Santo se vive de forma más solemne. Las procesiones recorren calles enteras mientras los fieles acompañan imágenes religiosas en completo respeto.

Es un día que invita al silencio, a pensar, a recordar el sacrificio de Jesús. En muchas casas también se preparan pequeños espacios con velas e imágenes, creando un ambiente propicio para la oración.

Hacen la Adoración de la Cruz, el rezo del Vía Crucis y la abstinencia de carne.

#𝐕iernes𝐀𝐋a𝐏asión𝐃e𝐂risto



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† 𝐃𝐄𝐒𝐄𝐎𝐒 𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐄𝐋 𝐂𝐑𝐔𝐂𝐈𝐅𝐈𝐉𝐎 †

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“Quisiera caminar Señor contigo

la senda del calvario que te viera

herido de dolor en tal manera… pic.twitter.com/MEY6vpePbo — Louisa.gcia (@Louisagcia) March 13, 2026

¿Qué se conmemora el Sábado Santo en Semana Santa?

El Sábado Santo suele sentirse como una pausa. No hay tanta actividad, pero sí una sensación de espera.

En la noche, la vigilia pascual reúne a los creyentes en una ceremonia especial donde la luz del cirio simboliza esperanza y renovación. Se enciende el Cirio Pascual.

La vigilia pascual reúne a los creyentes en una ceremonia especial donde la luz del cirio simboliza esperanza y renovación.

¿Qué se conmemora el Domingo de Pascua en Semana Santa?

El Domingo de Pascua cambia completamente el ambiente. Después de días de reflexión, llega la celebración de la resurrección.

Es un día alegre, donde la fe se vive desde la esperanza y la gratitud, muchas veces acompañado de encuentros familiares.

Domingo de Resurreción (La fiesta más importante del católico) https://t.co/Ux5MZVrUHs pic.twitter.com/Uzg3C8eHLs — ✝️𝙎𝙖𝙣𝙩𝙤𝙧𝙖𝙡 𝘾𝙖𝙩ó𝙡𝙞𝙘𝙤 (@SantosIglesia) April 12, 2025

Asimismo, las familias en Colombia esos días santos prefieren consumir pescados y no carne como una forma de sacrificio.