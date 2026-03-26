Para muchos colombianos, la Semana Santa no es solo una serie de rituales religiosos. Es un momento para bajar el ritmo, compartir en familia y reconectarse con lo espiritual.
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Durante estos días, las iglesias se llenan, las calles cambian su ambiente con los dulces y las misas religiosas. Pero es importante que conozca que cada tradición tiene un significado que va más allá de lo visible.
¿Qué se conmemora el Jueves Santo en Semana Santa?
El Jueves Santo recuerda uno de los actos más simbólicos de Jesús como fue lavar los pies de sus discípulos. Por eso, en muchas parroquias se recrea este momento, como una forma de enseñar el valor de servir a los demás. Se conoce como lavatorio de pies.
Ese día también es común ver a las personas recorriendo varias iglesias y los templos. Lo hacen para orar, agradecer y hacer una pausa en medio del ritmo cotidiano.
¿Qué se conmemora el Viernes Santo en Semana Santa?
El Viernes Santo se vive de forma más solemne. Las procesiones recorren calles enteras mientras los fieles acompañan imágenes religiosas en completo respeto.
Es un día que invita al silencio, a pensar, a recordar el sacrificio de Jesús. En muchas casas también se preparan pequeños espacios con velas e imágenes, creando un ambiente propicio para la oración.
Hacen la Adoración de la Cruz, el rezo del Vía Crucis y la abstinencia de carne.
¿Qué se conmemora el Sábado Santo en Semana Santa?
El Sábado Santo suele sentirse como una pausa. No hay tanta actividad, pero sí una sensación de espera.
En la noche, la vigilia pascual reúne a los creyentes en una ceremonia especial donde la luz del cirio simboliza esperanza y renovación. Se enciende el Cirio Pascual.
¿Qué se conmemora el Domingo de Pascua en Semana Santa?
El Domingo de Pascua cambia completamente el ambiente. Después de días de reflexión, llega la celebración de la resurrección.
Es un día alegre, donde la fe se vive desde la esperanza y la gratitud, muchas veces acompañado de encuentros familiares.
Asimismo, las familias en Colombia esos días santos prefieren consumir pescados y no carne como una forma de sacrificio.