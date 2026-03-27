La Gobernación de Córdoba avanza en la implementación de un proyecto piloto de seguro paramétrico que consiste en hacer pagos directos a pequeños productores agropecuarios, como un instrumento de protección financiera, adaptación al riesgo climático y reducción de su vulnerabilidad.

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Esta iniciativa, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial, se realiza en alianza con el Ministerio de Agricultura, el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y otras entidades.

Este es un seguro que se activa automáticamente cuando ocurre un evento climático como lluvias fuertes o sequía, sin necesidad de hacer trámites o verificación de daños en el predio de cada productor.

El programa beneficiará a 722 productores que hacen parte de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, quienes ahora contarán con una herramienta efectiva para gestionar riesgos derivados de fenómenos naturales, que ocasionalmente se presentan en el departamento.

Durante el lanzamiento del proyecto entre la Gobernación de Córdoba y las partes involucradas definieron la hoja de ruta para la implementación de este convenio, que no solo contempla la entrega del seguro, sino también un componente de formación.

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En este sentido, los beneficiarios recibirán educación financiera y capacitación en gestión del riesgo, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para tomar decisiones oportunas, proteger sus medios de vida y hacer un uso adecuado de los recursos en situaciones de emergencia.