El Consejo Superior de la Universidad de Córdoba aprobó este viernes 27 de marzo el doctorado en Ingenierías, que se suma a la amplia oferta de estudios posgraduales de la alma máter.

Con esta nueva opción de estudio la universidad completa ocho doctorados, junto a los ya existentes en Ciencias Animales del Trópico, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ciencias Agrarias, Ciencias Físicas, Didáctica de las Ciencias, Microbiología y Salud Tropical y Ciencias Animales del Trópico.

“El objetivo este año es llegar a diez programas doctorales en nuestra institución. Es una muestra que el Consejo Superior como gobierno universitario está construyendo, visionando y estructurando la política educativa de la universidad con resultados, indicadores y la pertinencia de lo que requiere la región”, sostuvo el rector de Unicórdoba, profesor Jairo Torres Oviedo.

Agregó que la aprobación del Consejo Superior Universitario responde a la política educativa que construye Unicórdoba.