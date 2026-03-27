Este viernes 27 de marzo fue reportado un homicidio bajo la modalidad de sicariato en el área rural de Riohacha.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Leonardo José Martínez Camargo, 28 años, quien se desempeñaba como docente.

El atentado se registró a las 8:50 de la mañana de este viernes, en la vía que conduce de la capital de La Guajira al corregimiento de Cuestecita, a la altura del kilómetro 20.

Según la información preliminar, el educador fue interceptado por dos individuos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y le propinó seis disparos, cuatro a la altura del tórax y dos en el antebrazo derecho, para luego huir con rumbo desconocido.

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Malherido, fue auxiliado y trasladado en una camioneta de la Policía Nacional hasta la sala de urgencias de la clínica Cedes, donde pese a los esfuerzos de los galenos en turno murió por la gravedad de las heridas.

Se logró conocer que el educador dictaba clases en el Centro Ednoeducativo N.8, en la comunidad de Marañoncito, zona rural del distrito, y residía en el barrio Claudia Catalina, en Riohacha.

Los actos urgentes fueron adelantados por personal del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía.

En cuanto a los móviles del crimen, la Policía de La Guajira indicó que son materia de investigación; sin embargo, reveló que a la víctima le hurtaron su teléfono celular.