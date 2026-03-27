Mediante un comunicado de prensa, la Gobernación de La Guajira expresó su preocupación y rechazo frente a la escalada de ataques contra la infraestructura estratégica del departamento, tras los atentados con explosivos registrados en los últimos días.

Le puede interesar: Cartagena lanza la temporada de Semana Santa 2026 con una gran agenda religiosa, deportiva y cultural

El más reciente se registró en la madrugada de este jueves 26 de marzo en la estación de un peaje ubicado en jurisdicción del municipio de Albania, a la altura del kilómetro 7 de la vía privada del Cerrejón, en el sector conocido como Paradero, en la vía a Maicao.

Según la información oficial, dos individuos en una motocicleta se acercaron hasta el lugar y lanzaron una granada que detonó en una garita y huyeron con rumbo desconocido.

Vea aquí: El Concejo Municipal de Sincelejo se queda sin presidente, el recién posesionado renunció

La multinacional en primera instancia rechazó de manera categórica los atentados violentos e informó que afortunadamente, las dos trabajadoras que se encontraban en el sitio lograron salir y se encuentran fuera de peligro, sin lesiones.

Estos hechos se dan luego de los ocurridos el pasado domingo 22 de marzo contra la línea férrea de la empresa, en los kilómetros 32 y 75 que causaron daños materiales y el descarrilamiento de vagones.

Lea también: Entregan reconocimientos a los organismos de socorro y fuerza pública que apoyaron la emergencia en Córdoba

Ante este panorama, el Gobierno Departamental exige al Gobierno Nacional la adopción de acciones inmediatas y contundentes para contener esta situación. En particular, se solicita el fortalecimiento de la inteligencia, el control territorial, la protección efectiva de la infraestructura crítica y avances en los procesos de judicialización.

Asimismo, se advierte con preocupación la falta de respuestas proporcionales frente a la gravedad de los hechos, lo que incrementa el riesgo de nuevos ataques y profundiza un escenario de impunidad.

Le sugerimos: El país se une por Córdoba en la Donatón Nacional que se desarrolla este jueves 26 de marzo

“La Guajira no puede seguir enfrentando sola esta situación. La protección de su infraestructura, su economía y su gente es un asunto de seguridad nacional”, reiteró el secretario de gobierno, Misael Velásquez.

Finalmente, la Gobernación ratifica su disposición de trabajar de manera articulada con las autoridades nacionales para fortalecer la seguridad y garantizar la tranquilidad en el territorio.