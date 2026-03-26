Córdoba es hoy el centro de una gran jornada de solidaridad, que inició desde las 7:00 de mañana. La Donatón Nacional que convoca a todo el país para apoyar a las familias del departamento que siguen enfrentando las consecuencias de la emergencia por las lluvias e inundaciones.

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La transmisión, liderada por la iniciativa Colombia Unida por Córdoba, cuenta con la participación del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, quien desde este escenario reiteró el llamado a la solidaridad nacional.

“Invitamos a todos los colombianos a que se unan a la Donatón, pues en el departamento tenemos más de 200 mil personas damnificadas, además de colegios, vías, viviendas y cultivos afectados. Sé que vamos a salir adelante con la solidaridad de todos”, expresó el gobernador de Córdoba.

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La Donatón Nacional estará activa durante todo el día, por lo que convoca a ciudadanos, empresas y todo tipo de organizaciones a realizar sus aportes y contribuir a que Córdoba se levante.

La Donatón se desarrolla en vivo desde el Centro de Eventos El Sol.

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Entre los donantes que llegó de manera directa a la ciudad de Montería está el exfutbolista Faustino Asprilla.

Además la actividad ha sido amenizada por la artista cordobesa Adriana Lucía.

Opciones para donar

La Donatón Nacional “Colombia Unida por Córdoba” dispone de diferentes canales para facilitar la participación de todos los ciudadanos, organizaciones y empresas interesadas en aportar a esta causa.

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Las donaciones pueden realizarse de manera rápida y segura a través de la página web oficial colombiaunidaporcordoba.com, donde los usuarios pueden elegir entre aportes individuales o contribuciones empresariales, completando el proceso en pocos pasos.

Igualmente está habilitada la opción de donar de forma presencial mediante la red de SuperGIROS, disponible en todo el país. Las personas pueden acercarse a cualquier punto autorizado y realizar su aporte desde $1.000 pesos, ampliando así las posibilidades de participación para quienes prefieren este mecanismo.