Daniel Vergara Albis, concejal de la ciudad de Sincelejo por el Partido Liberal y quien fue electo presidente de la corporación para la vigencia 2026, renunció irrevocablemente a tal designación.

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A escasos 20 días de haberse estrenado como el jefe de la corporación en las primeras sesiones de esta vigencia decidió no continuar en ese cargo, pero sí como un cabildante más.

Su renuncia la presentó la mañana del martes 24 de marzo, pero solo hasta este jueves la secretaría del Concejo Municipal de Sincelejo la hizo pública en la sesión donde además le fue aceptada.

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De acuerdo con la comunicación leída las razones que Daniel Vergara Albis tuvo para renunciar a la presidencia son netamente personales, al tiempo que reiteró su compromiso por seguir trabajando por el desarrollo de la ciudad desde los espacios donde se encuentre.

La concejal Daniela Vergara, catalogó la decisión de Vergara Albis como “una falta de respeto” debido a que todos le dieron un voto de confianza a la hora de escoger el cargo más importante en la corporación.

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Agregó que este mal antecedente es un campanazo “para pensar en adelante cómo vamos a elegir” porque “esto no puede volver a ocurrir”.