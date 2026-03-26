El gobernador Erasmo Zuleta Bechara acompañó la entrega de reconocimientos a los organismos de socorro y fuerza pública, durante la transmisión en vivo de la Donatón Colombia Unida por Córdoba, que se realiza este jueves desde el Centro de Eventos El Sol en Montería.

Leer más: Víctima de atentado en la 84: nexos con ‘la Negra Dominga’ y sobreviviente de ataque en Villa Estadio

Las instituciones apoyaron en los momentos más críticos de la emergencia que abrió su primera boca en el río Canalete y el Sinú el 1° de febrero pasado. Hombres y mujeres de organismos de socorro y Fuerza Pública se unieron para salvar vidas, abrir caminos y cerrar el paso a las aguas.

Entre las instituciones reconocidas están el Cuerpo de Bomberos que enfrentó cada emergencia sin descanso, rescatando vidas y protegiendo comunidades en medio del riesgo. Recibió la distinción el subteniente Jaibel Buelvas.

La Cruz Roja, siempre presente donde hay dolor, brindando atención humanitaria, apoyo psicosocial y esperanza en los momentos más críticos. Recibió el reconocimiento Milagros Bravo, directora Seccional en Córdoba.

La Defensa Civil, que con disciplina y vocación estuvo en territorio, apoyando evacuaciones y acompañando a las familias afectadas. Recibió el reconocimiento el coronel Néstor Cortes, subdirector operativo.

Ver también: La fusión por absorción de los hospitales públicos de Sucre tendría sus horas contadas

Ejército Nacional, especialmente al Batallón de Atención y Prevención de Desastres, que desplegó toda su capacidad para salvar vidas y llegar donde otros no podían. Recibió el presente la subteniente Isabel Rodríguez, y la Policía Nacional, a través de PONALSAR, que trabajó incansablemente en labores de búsqueda y rescate. Recibieron el reconocimiento el teniente Javier Rivera y el intendente Yomain Rojas.

“Gracias a cada uno de los hombres y mujeres que hacen parte de estas organizaciones e instituciones que nos acompañaron, que nos dieron la mano, que dijeron sí antes de ser llamados porque los mueve el servicio. Gracias de corazón en nombre de todos los cordobeses por ayudarnos en los momentos más críticos de esta emergencia que dejó a 86 mil familias, más de 220 mil personas damnificadas”, expresó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.