Con una agenda que combinó capacitaciones académicas, reconocimientos y homenajes, la Asociación de Comunicadores Sociales del Atlántico (ACSA) celebró una jornada gremial en el marco del día del comunicador social, reafirmando su papel como referente en la defensa, proyección y consolidación del gremio periodístico en la región.

El encuentro abrió con la capacitación “Comunicación consciente”, liderada por el comunicador social y experto en neurocomunicación Robert Barraza, quien destacó que la comunicación con uno mismo fluye de mejor manera cuando se proyecta hacia los demás, impulsando equipos más sólidos y relaciones profesionales más auténticas.

En la tarde, la capacitación continuó con el taller “Comunicación de marca”, dirigido por la comunicadora social Margarita Lavado, quien enfatizó la importancia de construir y proyectar una identidad gremial coherente, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el posicionamiento de ACSA frente al sector empresarial y profesional.

Lea también: Olfato periodístico y escribir con la verdad, sus enseñanzas periodísticas

La jornada fue también un espacio de exaltaciones al gremio. Se rindió homenaje a la primera junta directiva de ACSA (1986), integrada por Julio Adán Hernández, Amparo Pérez, Fanny Sosa Márquez, Marquesa Romero, Óscar Santiago Bobea, Mercedes Castilla y Dubbys Coronado, pioneros que sembraron las bases de la asociación.

Cortesía

Asimismo, se entregaron reconocimientos a 10 comunicadores sociales que representan el ejercicio ético y las buenas prácticas periodísticas en el Atlántico: Adriana Vásquez, Alejandra Moreno, Belinda García, Diva Luz Acuña, Eliana Gómez, Fabio Ortiz, Jaime Alberto Marenco, Jorge Peñaloza, Osvaldo Sampayo y Wilber Fabrega.

La memoria también tuvo un lugar especial con homenajes póstumos a Luis Emilio Rada, miembro fundador, cuyo legado fue recibido por su familia, y a la periodista Carmen Peña Visbal, recordada por su aporte invaluable al periodismo y por la huella humana que dejó entre sus colegas.

Más allá de los actos formales, la jornada estuvo impregnada de anécdotas y relatos que conectaron a los asistentes con distintas etapas de la historia de ACSA. Entre risas, recuerdos y momentos de orgullo, se reafirmó la resiliencia y la pasión que caracterizan a los comunicadores sociales del Atlántico.

Cortesía

Lea también: Murió Verónica Echegui a sus 42 años: era considerada como una de las mejores actrices en su generación

La velada concluyó con un cóctel de integración, un espacio para el reencuentro y la celebración de un camino compartido. “Hoy reafirmamos que ACSA no es solo un gremio: es una comunidad con memoria, identidad y visión de futuro”, expresó Angélica Obando, presidenta de la asociación, al clausurar la jornada.