María Margarita Flórez Pineda, presidenta de la Asociación de Víctimas de Toluviejo Hijos de la Verdad, fue una de las homenajeadas por la Fiscalía General de la Nación en el marco del Mes de la Mujer en Sucre.

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La joven psicóloga social que al inicio de su mayoría de edad tuvo que afrontar los horrores de la violencia al perder en uno de los falsos positivos del Ejército Nacional a su compañero sentimental y padre de su único hijo, fue destacada este viernes 27 de marzo por el ente investigador-acusador en el departamento de Sucre “por su firmeza y determinación al hacer exigible su derecho a la justicia”.

La Fiscalía aduce que la perseverancia de María Flórez, también Embajadora de Paz, “no solo dignifica su propia historia, sino que fortalece nuestra institución y traza un camino de luz para aquellas mujeres que aún buscan ser escuchadas”.

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La placa conmemorativa se la entregó la directora Seccional de la Fiscalía en Sucre, Liliana Stella Torrente Cubillos en una ceremonia especial.