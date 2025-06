El DJ y productor francés David Guetta regresará a Colombia en 2025 con su nueva gira mundial The Monolith Tour.

El espectáculo está programado para el 17 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, según informaron las productoras Breakfast Live y CMN Events.

Guetta, uno de los artistas más influyentes de la música electrónica, vuelve al país luego de casi una década. Su última presentación en Colombia fue en 2016, cuando se presentó en ciudades como Bogotá y Medellín.

The Monolith Tour ha llamado la atención por su despliegue tecnológico. El escenario incluye una estructura central en forma de monolito, pantallas de gran formato y efectos de luces sincronizados, lo que crea una experiencia inmersiva para el público.

El show combina sus grandes éxitos, como Titanium, Play Hard y Without You, con una producción visual de última generación.

Actualmente, la gira se desarrolla en Europa, con fechas en países como España, Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza y Bélgica. Para Latinoamérica se han confirmado presentaciones en Colombia, Perú y Argentina.

Pueden ingresar personas mayores de 18 años, y las entradas están disponibles en Taquilla Live. Los precios van desde $161.000 hasta $379.000 COP (más costos por servicio).

La preventa Falabella será del 24 de junio a las 10:00 a.m. hasta el 26 de junio a las 9:59 a.m. Mientras que la venta general será desde el 26 de junio a las 10:00 a.m.