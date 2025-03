Al colombiano le gusta viajar. Es por naturaleza aventurero. Con tiempo también han migrado mucho y por eso es común decir que hay colombianos en todo el mundo.

Leer también: ¿Qué significa el término ‘incel’? Esto explica ‘Adolescencia’, la nueva serie de Netflix

Con respecto a los viajes de esparcimiento, se suelen encontrar a connacionales en la mayoría de los lugares más visitados. Entre esos lugares están los parques de Disney. Esta vez un colombiano se hizo viral en redes sociales por una particular situación vivida en la sede en París, Francia.

Se trata de un video compartido por un colombiano conocido como Steven Ra, donde compartió que entró a los parques temáticos con un recipiente para guardar comida, lo que se llama comúnmente como la ‘coca’.

En las imágenes se nota que el colombiano llevaba un sudado de pollo con arroz.

“A mí me gustan los planes sencillos, como comer sudado de pollo en Disney. Siempre he dicho: salimos de Colombia, pero Colombia nunca sale de nosotros”, se lee en el mensaje que compartió en TikTok Steven Ra.

@steven_ra Siempre he dicho salimos de Colombia, pero Colombia nunca sale de nosotros ❤️ ♬ sonido original - Tito Silva Music

El video ya cuenta con más de 700 mil reproducciones y cientos de comentarios. “Dime qué eres colombiano sin decir que eres colombiano”, “La comida allá es pésima, ese sudado es un manjar”, “Los Colombianos somos lo mejor que le pasó al mundo”, “Le faltó llevarlo envuelto en hoja de plátano”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Importante: Rey Ruiz amenazó con dejar ‘Yo me llamo’, tras discusión con Amparo Grisales y César Escola

Hay otros usuarios que por el contrario han criticado la situación se han mostrado en desacuerdo con lo hecho por el colombiano.

Hay que recordar que en su sitio web, Disneyland París, explica que el ingreso de comidas externas a sus parques está permitido e, incluso, pueden consumirse de manera gratuita en el área de pícnic. Aunque existen restricciones.

“Los Visitantes pueden ingresar alimentos y bebidas no alcohólicas a los parques para consumo propio, siempre que no estén en recipientes de vidrio, no requieran calefacción, recalentamiento, procesamiento o refrigeración y no tengan olores fuertes”, se lee en la página oficial del parque.