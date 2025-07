La investigación por la muerte de tres miembros de una familia bogotana en el Hotel Portobelo Convention, en San Andrés, continúa avanzando mientras se conocen nuevos detalles que podrían esclarecer lo ocurrido la noche del pasado jueves 10 de julio. En un comunicado oficial, el establecimiento reconoció que días antes del trágico suceso, la habitación en la que se hospedaban las víctimas fue sometida a un proceso de fumigación.

El hotel, a través de un pronunciamiento de trece puntos, informó que solicitó formalmente a la empresa Livingston & Company E.U., encargada del procedimiento, un reporte detallado del proceso. Entre los requerimientos, pidieron las fichas técnicas de los productos utilizados, la identidad del personal que realizó la fumigación y las condiciones en las que se llevaron a cabo esas labores, especialmente durante la semana en la que ocurrió el fallecimiento de Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y el hijo de ambos, Kevin Martínez, de apenas cuatro años.

De acuerdo con la gerencia del Portobelo Convention, Livingston & Company es una firma especializada con años de trayectoria en la isla, y presta sus servicios al hotel desde 2012. No obstante, las circunstancias exactas que rodean la muerte de los tres huéspedes aún no han sido esclarecidas por las autoridades, que manejan como hipótesis preliminar una posible intoxicación.

En el mismo comunicado, el hotel informó que ha recibido inspecciones oficiales y que ha brindado toda la documentación pertinente, incluyendo los registros de mantenimiento y de los servicios contratados a terceros. También señalaron que los protocolos internos de fumigación están a cargo de personal capacitado para el manejo de sustancias peligrosas, y que han sido revisados tras lo ocurrido.

La habitación donde se hallaron los cuerpos fue cerrada y permanece bajo custodia, como medida preventiva para facilitar las diligencias judiciales. El hotel indicó que esa habitación pertenece a una de las reservas hechas en octubre de 2024, a nombre de la familia Martínez Canro.

Paralelamente, los padres de Viviana Andrea, también hospedados en el complejo pero en otro edificio, lo hicieron bajo una reserva diferente registrada en marzo de este año. El Portobelo aclaró que aunque ambos alojamientos pertenecen a la misma cadena, operan con registros turísticos distintos y están ubicados en construcciones vecinas.

Los familiares han manifestado públicamente que las víctimas reportaron incomodidades en la habitación desde su llegada. En un audio enviado a su hija Mayerli Andrea, Viviana Canro relató: “Ese hotel está re re re mojoso. Pero tú vieras lo mojoso que está, huele hartísimo, hartísimo. No tienen papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas”. También contó que solicitó cambiar de cuarto, pero la respuesta fue negativa debido a la alta ocupación: “Yo le dije a la muchacha: ¿me puedes cambiar el cuarto?, pero me contestó todo feo: ‘pero hoy no, de pronto mañana’”.

El hotel confirmó que dicha solicitud figura en los registros internos y fue motivada por la presencia de humedad. Según la versión oficial, no se pudo atender de inmediato por falta de disponibilidad.

La alerta sobre el estado de la familia la dio Orlando Canro, padre de Viviana, quien se hospedaba en otra habitación del complejo. El viernes en la mañana, al notar que no había recibido señales de su hija, intentó contactarla sin éxito. “Tocamos, timbramos, llamamos… y nada”, relató en declaraciones a ‘Noticias Caracol’.

Tras insistir en recepción, logró que una empleada de aseo lo acompañara a la habitación. Al ingresar, encontró el cuerpo de su hija en el suelo. “Entré y vi el hallazgo de mi hija en el piso, totalmente desnudita. Corrí, le puse una cobijita y comencé a entrar en pánico porque mi esposa venía detrás mío. Ella miró hacia la cama y estaba mi nietecito con el papá acostaditos”, relató.

El hotel indicó que activó un plan de apoyo a los familiares, incluyendo su reubicación en otro alojamiento del mismo grupo hotelero, y facilitó el acompañamiento durante el proceso de repatriación de los cuerpos. También aseguró que ha dispuesto un equipo técnico para hacer revisiones estructurales e indicó que las habitaciones no cuentan con ductos de gas, con el fin de descartar otros posibles focos de riesgo.

Las investigaciones continúan en curso bajo coordinación de las autoridades judiciales y sanitarias, que buscan establecer con certeza qué causó la muerte de la familia y si existe una relación directa entre la fumigación realizada y el presunto cuadro de intoxicación. Hasta el momento, no se ha emitido un parte oficial de Medicina Legal sobre las causas del deceso.