La agrupación Los Diablitos del Vallenato conmemora sus 40 años de trayectoria con un gran concierto titulado “Los Diablitos 40 Años, homenaje a Omar Geles”, que se realizará el próximo 20 de julio en el Movistar Arena de Bogotá.

El evento reunirá a reconocidos exponentes del vallenato y rendirá tributo a Omar Geles, fundador y compositor clave del grupo, fallecido en 2024.

Sin embargo, en medio de los preparativos, la agrupación enfrenta un caso de suplantación y fraude, que ha generado preocupación en el entorno musical y entre los empresarios del sector.

Juan Manuel Geles, hermano de Omar Geles y actual director del grupo, denunció públicamente que un hombre identificado como Plutarco Urrutia estaría presentándose de forma fraudulenta como representante oficial de Los Diablitos.

Geles habló de este tema en el canal del YouTube del periodista Víctor Sánchez Rincones. Según la denuncia, Urrutia estaría utilizando documentación falsa para firmar contratos con promotores y empresarios; y realizando presentaciones no autorizadas en nombre de la agrupación.

Jeisson Gutierrez/EL HERALDO Juan Manuel Geles, hermano del homenajeado recibe la corona póstuma Rey de Reyes categoría Profesional.

Asimismo, estaría suplantando también a otras agrupaciones como Los Adolescentes Orquesta de Venezuela, La Sonora Dinamita de Medellín, y Los Inquietos.

Además, Juan Manuel Geles afirmó que esta situación ha causado confusión entre contratistas, quienes lo contactan frecuentemente para verificar eventos y compromisos que el grupo nunca ha acordado.

“El tipo no sé cómo hace, y de verdad es una incomodidad. Me llaman los empresarios... él hizo como un registro. Es tan descarado que en sus redes sociales tiene ‘Los Diablitos’, fundado en 1985. Es una cosa loca. El tipo está enfermo con eso. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer legalmente para que esto no siga sucediendo”, indicó.

¿Cuándo se fundó Los Diablitos?

Y es que Omar Geles fue compositor, acordeonero y cofundador de Los Diablitos junto a Miguel Morales y trabajó con voces reconocidas como Jesús Manuel Estrada y Alex Manga.

Por eso, Juan Manuel Geles reiteró que ya se están adelantando acciones legales para frenar la suplantación, proteger la identidad del grupo y garantizar que el nombre de Los Diablitos y la obra de Omar Geles no sean utilizados con fines fraudulentos.

“Nos duele lo que está pasando, pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Omar merece respeto, y el público también”, dijo.