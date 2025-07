Omar Geles dejó un legado imborrable en la música vallenata y el folclor colombiano, sus magníficas composiciones han tocado el corazón de millones y son una muestra fiel de las diferentes historias que vivenciamos en el amor.

Especialmente su composición ‘Si no me falla el corazón’, que fue incluida en el álbum ‘Lenguaje Universal’ de Los Diablitos, en 1997, fue inspirada en una musa que marcó su vida.

Se trata de la periodista Katia Ospina, de quien Omar estuvo enamorado por muchos años, pero nunca logró consolidar una relación amorosa con la bella mujer. Sin embargo, consolidaron una amistad por muchas décadas.

Desde que se lanzó ‘Si no me falla el corazón’, interpretada por Alex Manga, ya han pasado 28 años, y actualmente este tema en la voz de Rafa Pérez es tendencia en las redes sociales.

El exvocalista del grupo Kvrass presentó una nueva versión de esta clásica composición de Omar Geles, en su reciente DVD en vivo ‘Rafa Pérez canta vallenato Vol.3’. No obstante la versión original también se sigue escuchando en las diferentes plataformas y continúa siendo un éxito.

Historia de la canción

‘Si no me falla el corazón’ es una confesión del compositor a una mujer a la que promete todo, incluso bajarle la luna, el sol, regalarle un castillo o lo que ella desee si le acepta una relación con él. Tan solo le pide un beso para ser feliz.

La musa de inspiración de esta gran obra musical es la periodista y excandidata a la Gobernación del Cesar, Katia Ospino, el amor fallido de Omar Geles por muchos años.

En entrevista con El Pilón, Katia contó detalles de esta canción que le compuso el juglar cuando ella tenía tan solo 15 años de edad.

“Amalia, la hermana de Omar Geles era mi vecina en el barrio Doce de Octubre. Omar ya estaba creciendo musicalmente y era exitoso. Él veía entrar y salir a la muchachita de barrio y le llamé la atención. Empezó a acercarse a la casa, a mis papás, a mí, pero empezó a acercarse más con el interés hacia la muchachita del barrio Doce de Octubre. Pero yo era una niña, tenía 15 años, estaba en el colegio y mis intereses no eran tener novio y menos un músico porque a uno le daba temor por la fama que tienen”, dijo al medio antes mencionado.

Asimismo, la periodista contó a El Pilón que: “Omar viajaba por primera vez a Estados Unidos y recuerdo que antes de irse me dijo: ‘Te estoy haciendo una canción’. Fue a la casa y le dijo a mi mamá: ‘Gladis, le estoy terminando la canción a tu hija, cuando la termine se la voy a traer en serenata’. Se fue para Estados Unidos con Alex Manga y su agrupación. Desde allá llamó a mi mamá y le dijo que ya me tenía la canción y se la cantó. Yo estaba en el colegio en ese momento, cuando llegué mi mamá me dijo: ’Omar te hizo una canción’, yo me puse a reír. Efectivamente, cuando regresó recuerdo que llegó con Amalia, Naiduth, Alex Manga, los guitarristas y me cantaron la canción en la casa”.