La estrella del pop Britney Spears volvió a generar controversia en las redes sociales tras publicar el pasado sábado 12 de julio en su cuenta de Instagram que había “adoptado una hermosa niña” llamada Lennon London Spears. La publicación, acompañada de un video donde aparece bailando con un leotardo rosa y un sombrero de ala ancha, incluía comentarios como “¡¡¡Lennon hoy lleva un vestido precioso!!! ¡Dice ‘SOY NUEVA AQUÍ’!”

Sin embargo, la revista Billboard confirmó posteriormente que Spears no adoptó a ningún menor. La descripción de la publicación estaba llena de emojis de guiños, lo que sugiere que la cantante estaba “bromeando” con sus seguidores desde el principio.

Este tipo de declaraciones falsas en redes sociales no son nuevas para la intérprete de “Toxic”. En diciembre pasado, Spears anunció a sus seguidores que se mudaría a México para escapar del acoso de los paparazzi, incluso afirmó estar buscando una casa en ese país. No obstante, The Hollywood Reporter confirmó más tarde que no tenía planes reales de abandonar Estados Unidos.

En la misma publicación sobre la supuesta adopción, Spears también declaró: “He decidido mudarme a Italia”, una afirmación que nuevamente acompañó con emojis de guiños, sugiriendo que podría tratarse de otra broma dirigida a sus fanáticos.

La cantante de 42 años es madre de dos hijos: Sean, de 20 años, y Jayden, de 18, fruto de su matrimonio con Kevin Federline. Después de años de separación tras la mudanza de Federline con los menores a Hawái, Spears ha logrado reencontrarse con su hijo menor desde las pasadas fiestas navideñas.

En una reciente publicación de junio, la artista expresó su asombro por el crecimiento de Jayden: “¡Mide 1,90 m y ahora tiene las manos enormes! ¿Cuánto tiempo voy a estar en shock? ¡Es una locura increíble, ni siquiera tiene gracia! ¡Me siento bendecida! ¡Solo por favor, ten cuidado con mi corazón también!”

Semanas antes de la polémica publicación, Spears había compartido una selfie frente al espejo junto a Jayden, quien ahora luce como un adulto y supera en estatura a su famosa madre, evidenciando el reencuentro familiar después de un largo período de distanciamiento.