Una fuerte discusión protagonizaron en la noche del miércoles los jurados del reality de imitación ‘Yo me llamo’, de ‘Caracol Televisión’, por diferencia de opiniones respecto a la presentación del imitador del actor y cantante estadounidense Dean Martin.

El participante cantó ‘Dream a Little Dream of Me’ y logró convencer a Amparo Grisales y César Escola, quienes elogiaron su voz y puesta en escena, destacando que no era un tema fácil de interpretar.

Ambos jurados coincidieron en que el imitador de Dean Martin hizo un buen trabajo y estuvo a la altura de una canción que tiene una serie de complejidades que pudo dificultar bastante su presentación.

Amparo Grisales, quien ha sido jurado en las diez temporadas de ‘Yo me llamo’, quedó maravillada con la interpretación del participante al considerar que sí logró captar la esencia del artista original. Además, resaltó que sí vio la elegancia que caracteriza a Dean Martin.

Los elogios alcalzaron tal punto que ‘la Diva de Colombia’ confesó que la presentación de Dean Martin de ‘Yo me llamo’ le puso la piel de gallina.

César Escola opinó en el mismo sentido, asegurando que le gustó bastante el show del imitador, sobre todo la presencia en el escenario.

Sin embargo, cuando llegó el turno de Rey Ruiz el ambiente se tornó tenso. El cantautor cubano de salsa se mostró radicalmente en desacuerdo con sus compañeros del jurado, pues para él la presentación de Dean Martin de ‘Yo me llamo’ se vio caricaturesca.

Rey Ruiz dejó claro que no le gustó la puesta es escena y, contrario a lo que opinaban Grisales y Escola, no encontró parecido entre el participante y el cantante original.

Fue entonces cuando comenzó la discusión entre Ruiz y Grisales, ya que a ella le pareció que su opinión estaba siendo invalidada.

“A mí no me gustó. Te veo como una caricatura y haciendo cosas que a mí no me da Dean Martin. Yo veo con mis ojos y mis oídos, solo quiero que corrijas lo que creo debes cambiar. Si creen que mi devolución no vale nada, espérate un momentico y me voy”, lanzó Rey Ruiz con evidente molestia.