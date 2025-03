La exigencia de los jurados del reality de imitación ‘Yo me llamo’, de ‘Caracol Telvisión’, hace que la competencia esté cada vez más reñida, pues los participantes dan lo mejor de sí cada noche en el escenario para no ser eliminados. Esto hace que ninguno se sienta completamente seguro aunque lleve una buena racha o sea uno de los favoritos del público.

El imitador del cantautor de música regional popular colombiana Luis Alfonso es uno de los que más anima al público cuando sale al escenario de ‘Yo me llamo’. En la noche de este martes 18 de marzo hizo su presentación con bailarines, imitando una de las coreografías del artista original, y se ganó la ovación de los presentes.

El participante interpretó la canción ‘Chismofilia’, uno de los temas más conocidos de Luis Alfonso, por lo que la exigencia era mayor. Sin embargo, el jurado encontró varios detalles en la voz que empañaron la presentación.

La reconocida actriz Amparo Grisales, quien ha sido jurado en las diez temporadas de ‘Yo me llamo’, lo felicitó por la puesta en escena, ya que no se equivocó ni en un solo paso de la coreografía. Pero le criticó varios aspectos de la interpretación, principalmente la ausencia del acento paisa montañero y la falta de “picardía” en algunos momentos de la canción.

“El baile estuvo divino, con esos dos maravillosos bailarines que tenías al lado y tú estabas perfecto en la coreografía, pero como en esto tiene que ver la voz en un 95 por ciento, te dejaste llevar más por la coreografía que por ponerle interpretación y la picardía. Por otro lado, cuando tienes coreografía, mi Luis Alfonso, se te olvida el engolado y se te olvida la ‘ese’ paisa, al estilo montañero, ¿o es que Luis Alfonso ya no tiene acento? Lo cantaste bonito, hiciste un lindo espectáculo en el escenario, pero yo no vi a Luis Alfonso”, le dijo Grisales.

El concursante no aguantó las lágrimas y expresó su frustración por no haber podido ofrecer el ‘show’ que quería. Se mostró bastante receptivo a las críticas y prometió mejorar.

“Yo también me decepciono porque esta canción es muy importante para mí. Me la pasé toda la noche ensayando la canción, me falla la respiración y yo creo que me enfoqué en la respiración y por eso me fui”, manifestó visiblemente afectado.

Amparo Grisales lo consoló al verlo llorar: “No te estamos regañando, es para que mejores y llegues a la final”.

Por esta presentación, el imitador de Luis Alfonso quedó en riesgo de ser eliminado.