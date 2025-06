El ganador de la segunda edición de ‘La casa de los famosos’ sigue siendo foco mediático, esta vez al componerle una canción a su novia Karina García, a quien conoció dentro del reality del Canal Rcn.

Andrés Altafulla le recordó a su pareja el momento cuando fueron sorprendidos teniendo relaciones sexuales dentro de la casa.

Cabe recordar que durante el programa, ambos fueron espiados por otros dos participantes: Melissa Gate y Emiro. El episodio sucedió cuando se hizo de noche y las luces de la habitación estaban apagadas.

El barranquillero le escribió una canción a Karina, donde menciona aquel episodio que se hizo polémico y mediático.

“No soy Diomedes pero me haces mis días. Sabes que yo estoy claro, la gente se reía y aquí estamos parchados. Por mí que hablen lo que quieran, esos son puros babados. No me importa mientras estemos así de enamorados”, dice la letra al inicio de la canción.

“Ni tú te la crees y ahora te gusta este acentico costeño, pa’ una paisa como tú siempre va a haber un coleto como yo, no nos importa si nos ven haciendo el amor y tú toda fresa y ahora te gusta este acentico costeño, pa’ una baby como tú siempre va haber un coleto como yo”, continúa la letra de la canción.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, los internautas le desearon éxitos al cantante con esta nueva interpretación.

”Muy lindo, está enamorado, Dios bendiga esta relación, excelente canción"; “La respuesta de él cuando ella le pregunta qué piensa lo que dice la gente metida de su relación así o más claro”; “Dios ojalá que con este tema la rompa mucho másssss. Éxitos al 1000% para Altafulla”.

Aunque muchos consideraban que la relación amorosa entre ambos competidores iba a terminarse tras la finalización del reality, todo parece apuntar lo contrario. Pues la pareja ha compartido en sus redes sociales varios momentos románticos y además en familia, tanto en Barranquilla como en Medellín, de donde es oriunda Karina.