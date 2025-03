El legado del fallecido Rey Vallenato Omar Geles sigue traspasando fronteras. El juglar moderno, como se le conocía a este talentoso cantautor, acordeonero y productor, es el creador de Los caminos de la vida, un tema que escribió en 1996.

“Los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida”, es el estribillo que gracias a su sentir se logró popularizar por Colombia y en otros países hispanohablantes.

La canción tiene como tema principal las dificultades que Geles pasó junto a su madre y hermanos en la infancia, por lo que en más de una oportunidad afirmó que ese era el mayor homenaje que podría haberle hecho en vida a su progenitora, Hilda Suárez Castilla.

Ahora el tema resuena en un idioma completamente diferente, llevando el legado de Geles a nuevas audiencias. La versión en chino de Los Caminos de la Vida combina elementos tradicionales del vallenato, como el acordeón y la guacharaca, con instrumentos autóctonos de la cultura china.

Esta fusión única ha captado la atención de fanáticos de ambos países, quienes han elogiado la creatividad y el respeto hacia la obra original. El video de esta versión se ha vuelto viral en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios positivos.

Omar Geles, quien será homenajeado en el Festival de la Leyenda Vallenata, es conocido por su prolífica carrera como compositor y cantante, dejando una huella imborrable en el vallenato. Con más de 1.000 canciones en su repertorio, muchas de las cuales se convirtieron en éxitos, Geles es considerado uno de los pilares del género. Su etapa con “Los Diablitos” marcó el inicio de una trayectoria llena de logros, incluyendo su coronación como Rey Vallenato.

Aunque Geles falleció en mayo de 2024, su música continúa viva en el corazón de sus seguidores y en proyectos como esta versión en chino de Los Caminos de la Vida.