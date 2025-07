La reconocida modelo y presentadora Laura Tobón se refirió a la entrevista que tuvo su esposo, Álvaro Rodríguez, en el podcast “Los hombres si lloran”, del famoso actor Juan Pablo Raba, que fue publicado el pasado 9 de julio.

Este programa es un espacio dedicado a explorar y romper con los estigmas y estereotipos que rodean la salud mental, en especial de los hombres.

Rodríguez fue el invitado de este nuevo episodio, que planteó las inseguridades que viven los hombres en secreto y los sentimientos que normalmente estos reprimen, simplemente por pertenecer a este género.

El empresario abrió su corazón y habló de aspectos muy personales de su de vida, abordando temas como la paternidad, su vínculo sentimental con la presentadora y las experiencias que lo marcaron durante estos años.

Respecto a su matrimonio con Laura, aseguró en el podcast que ha sido una experiencia de transformación mutua, basada en el amor, el equilibrio, la comprensión y el esfuerzo diario por llevar un buen hogar.

Sin embargo una de sus confesiones causó revuelo, al asegurar que le daba vergüenza llorar por ser hombre y que esto lo hacía sentirse débil o derrotado.

“A mí no me gusta llorar porque al final del día no me gusta sentirme débil y menos delante de las personas”, enfatizó en el programa.

La modelo al escuchar las declaraciones de su esposo reaccionó inmediatamente con un video en sus redes destacando el gesto de sinceridad de su esposo como algo tierno y valiente.

“Yo lo escuché y sentí de todo, pero les juro que lo que más sentí fue orgullo, porque lo que dijo no fue de débil, fue de valiente. Pensar que el hombre aguanta, que no se quiebra, que siempre tiene el control, que no se pone sensible, que todo lo puede solo, enferma. Se aíslan y enferman por dentro, lo peor es que se heredan”, expresó Tobón.

Añadió también: “Escucharlo hablando así me deja tranquila, porque no lo estaba haciendo solo por él, lo estaba haciendo por Lucca, para que no tenga que crecer, sintiendo que tiene que reprimir lo que lo hace humano para poder ser hombre”, enfatizó la presentadora.

Finalmente Laura Tobón le envió un mensaje a su esposo: “Amor, si estás viendo esto, te quiero agradecer… te quiero agradecer por tu coraje. Gracias por mostrarle a nuestro hijo que ser hombre también puede ser sinónimo de ternura, de sanación, de la verdad. Que este sí es un camino que se puede recorrer”, concluyó.