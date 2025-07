La cocina del Caribe transforma, conserva y une. Es un oficio que converge todo lo que somos: empieza en la tierra, pasa por manos de los que saben y se convierte en alimento, tradición y legado.

Bajo esa mirada, Sabor Barranquilla 2025 rinde tributo al millo, el cereal que se cultiva en varios municipios del Atlántico, traído a estas tierras por los españoles en tiempos de La Conquista. Desde entonces, su uso genera desarrollo y sostenibilidad para el territorio.

Cada preparación del millo encierra historias familiares, saberes ancestrales y decisiones que impactan la salud y preservan la tradición.

“El millo hace parte de mi memoria y de la de muchas familias que crecimos alimentándonos y aprendiendo todas sus formas para cocinar muchos platos”, dice Sebastiana Eduarda Madera, una matrona del municipio de Piojó que trabaja por el rescate de las semillas ancestrales.

“Su transformación culinaria en fogones de leña y el uso de un pilón de madera fortalece y visibiliza la identidad local”, dice Jeremías Higgins, director del Festival del Millo en Juan de Acosta.

El millo estará presente en los fogones de los chefs que estarán en esta edición, también será parte de la conversación que se generará en boca de los que han estudiado la tierra y están invitados a hacer parte de la agenda académica que es fundamental en la feria.

“Este homenaje que hace Sabor Barranquilla no solo exalta un producto agrícola, sino que reconoce el legado cultural, culinario y campesino que representa este alimento para Juan de Acosta, el Atlántico y todo el Caribe”, agrega Higgins.

El millo por sí solo no tiene un sabor, pero su poder nutricional está presente en preparaciones que van desde lo cotidiano hasta la alta cocina. Chichas, arepas, bollos, tortas, natillas, pan y la famosa “alegría” se hacen con millo.

“Entre los ingredientes que usaré en mi preparación está el millo, es un infaltable para el plato que estoy creando”, dijo el chef José Richard Goycochea, uno de los invitados internacionales que tiene este año la feria.

En el 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo declaró el Año Internacional del Mijo o millo, con el propósito de reconocer su importancia para la seguridad alimentaria, la nutrición y la resiliencia climática.

Pero el millo no solo se come, también se canta y se baila. Que no se nos olvide que con el tallo de la planta se hacen las flautas que nos ponen a bailar cumbias y puyas.

Este año, Sabor Barranquilla celebra la cocina del 21 al 24 de agosto en Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe, un escenario que conectará el origen, el pasado y el sentido de la cocina como expresión de identidad.

Sabor Barranquilla 2025 es organizada por la Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico, Fenalco y Corferias, con el respaldo de Gases del Caribe, Imusa y La Compañía, patrocinadores del evento.

Esta edición cuenta con el apoyo de Fontur, entidad operadora del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), con la misión de contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social del país.