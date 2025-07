Desde el Malecón de Rebolo se rendirá un homenaje al suroriente de la ciudad. El alcalde Alejandro Char anunció que el último tramo de este espacio, a la altura del barrio Los Trupillos, se convertirá en un museo a cielo abierto para que propios y visitantes puedan conocer la historia y legado cultural que han dejado diferentes personalidades de esta localidad.

Su transformación comenzará desde la carrera 23 y se extenderá por más 400 metros lineales de arte, cultura y música.

“Lo que vamos a hacer en este espacio va a llenar de orgullo a toda Barranquilla. Se acordarán de mí y saben que yo no les miento, van a venir una cantidad de turistas que van a tomarse fotos todos los días con la bella fachada de este hermoso barrio que es Los Trupillos, a quien quiero con alma, vida y corazón. Aquí hay mucha historia y tradición presente en el sur de la ciudad y puede haber mucho futuro si transformamos este espacio en algo más grande”, declaró.

A su vez, el mandatario precisó que restan menos de 12 meses para tapar por completo el arroyo de Rebolo y comenzar con la renovación de este espacio.

“Yo hice una promesa cuando me posicioné y fue acabar con ese basurero a cielo abierto, que había aquí en el arroyo de Rebolo para hacer un tremendo parque lineal. Lo que antes era un basurero, animales muertos, malos olores, muerte, desolación, tristeza, hoy es alegría, hoy es luz, hoy es vida. Eso solo pasa en Barranquilla. Yo he visto ya muchos niños jugando, paseando en bicicleta, entonces tenemos que seguir aprovechando esta zona y que sea un espacio no solo para el turista, sino para la cultura y poner un trazado histórico que demarque nuestra identidad local”, agregó.

De esta manera, Char contó detalles de los trazados preliminares que se tienen para esta zona.

“Aquí en el sur de la ciudad han nacido las mejores personalidades; los mejores deportistas, los mejores músicos, los mejores bailarines, el Carnaval, las mejores danzas, y teníamos que hacerle un homenaje al suroriente a través del Gran Malecón de Retiro. Vamos a tratar que todos ellos queden enmarcados aquí, les hablo de gente como Julio Torres, Roberto Meléndez, Nelson Pinedo, Romelio Martínez, entre muchos otros”, dijo.

Así las cosas, el alcalde precisó que otras de las figuras que se podrán encontrar en este sector del Malecón de Rebolo serán las casas pintorescas que marcan la historia de la ciudad y los disfraces del Carnaval.

Por otro lado, la intervención no solo contempla la parte cultural y artística, sino también un gran paquete de obras públicas y de zonas verdes.

“Hay que dejar bien la huella, entonces vamos a traer más arborización y más parques porque eso es lo que crea cultura para los más jóvenes y que los aleja de la delincuencia. Otro aspecto importante es el mejoramiento de vías, ya hemos venido pavimentando algunas, pero vamos a dejar lista otras 12 antes de la apertura de este espacio”, indicó.