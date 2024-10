La actriz reconocida Isabella Santodomingo ha sido querida por los televidentes por sus interpretaciones en novelas colombianas.

La barranquillera de 57 años hizo confesiones en el programa ‘Los impresentables’ de Los 40, cuando formó parte del jurado calificador en Protagonistas de Nuestra Tele.

Ahí se encargaba de entrenar a los participantes del reality y evaluarlos. Ella se fijaba en el talento de cada uno para elegir al ganador.

Durante la entrevista la actriz habló de todas sus experiencias cuando tras varios años formó parte del programa transmitido por el Canal RCN.

Además, señaló quiénes fueron los exprotagonistas que la decepcionaron al final. “¿A quién le tenías más fe y que luego viste como: ‘Uy, no, estalló y le tenía una fe a este participante”, le preguntó Roberto Cardona, locutor del programa.

Ella respondió: “No, fíjate que no me han decepcionado. Algunos de los que ganaron sí me decepcionaron...yo no entendía”, enfatizó la actriz.

Habló sobre Jhoan. “Él que era bonito, pero parecía un príncipe. Ahora, quiero dejar claro que no es tan importante ser bonito, es tener algo que transmites. Sara igual, me parecía una berraquita”.

Reveló que una de las participantes que más le dolió que saliera fue Elianis Garrido, quien resultó eliminada por agredir físicamente a Óscar Naranjo. Isabella explicó que Garrido con su talento hubiese ganado.

“Sabes quién me dolió que sacaran, de verdad, a Elianis. Qué embarrada. Sé que está bien, pero en ese momento ella tenía muchas ganas, se equivocó, se dejó ganar por su temperamento. Elianis lo que hizo fue que se le lanzó a la aorta, solamente eso, a la yugular a Óscar”, dijo.

Óscar Naranjo dio detalles de lo que pasó luego de la mechoneada con Elianis Garrido en Protagonistas de Nuestra Tele https://t.co/wvthkSoWvK pic.twitter.com/hsbxbWloz3 — RCN Mundo: Radio y Podcast (@rcnmundo) April 11, 2023

También comentó que Óscar Naranjo no se quedó en el mundo del entretenimiento. “Oscar daba pa’ más, no sé si para actor, pero daba más”.

“Yo siento que él era una persona que tenía muchos problemas en ese momento. Hace poquito vi un video y creo que ha trabajado en él. Nadie puede pensar que lo que tú eras a los 20, eres a los 40″, detalló.

Se acuerdan de la pelea de Elianis Garrido y Óscar Naranjo en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’; ella contó la verdad https://t.co/UUzlQR2gpA pic.twitter.com/230HpQrE3N — El País Vallenato (@elpaisvallenato) July 18, 2020

Explicó por qué se molestaba cuando le decían algo. “Si sigue haciendo exactamente lo mismo, ¿a qué viniste? El tema con él era que, supuestamente, como que le gritaban o le decían que era muy amanerado, que era cuanta cosa”.

“Lo que me sorprendió de la entrevista que vi fue que se sometió como a una terapia y se casó...lo cual me parece valiente de su parte, pero al mismo tiempo triste, como a quién le importa, cuándo llegaremos al día en el que con quien tú te metas a tu cama es tu problema. ¿Por qué uno tiene que salir diciendo: ‘Hola, soy hetero, soy gay, fulano’, eres un ser humano y punto, ya. Dije como: ‘Wow, qué duro por lo que pasó’, porque él salió de ahí estigmatizado, todo el mundo le gritaba cosas horribles y era una persona emocionalmente inestable”, finalizó diciendo en la entrevista.