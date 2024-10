El Carnaval de Barranquilla sigue prendiendo motores para lo que será la fiesta del 2025. Es por ello que este viernes se conoció a través de redes sociales que uno de los eventos más esperados, el Reinado Popular abrió su convocatoria.

Así pues, las aspirantes de los distintos barrios de la ciudad podrán inscribirse a través de la página web de Carnaval de Barranquilla hasta el 28 de octubre. De igual forma se conoció que la elección y coronación de la sucesora de Hania Orozco, actual soberana popular, será el viernes 28 de febrero de 2025.

El Reinado Popular es un programa diseñado para enriquecer el espíritu del Carnaval de Barranquilla en las distintas comunidades de la ciudad, a través de la participación activa de sus miembros, quienes fomentan la expresión festiva y folclórico en colaboración con sus vecinos.

Con el programa, explicó la organización, se busca preservar la vitalidad del Carnaval en los barrios, contribuir así a fortalecer la identidad cultural, estimular y cultivar un sentido genuino de pertenencia entre las comunidades, propiciar la celebración de tradiciones en los espacios públicos, forjar un sentido de ciudadanía, democracia, y elevar la autoestima colectiva.

En ese sentido, en la elección y coronación de la Reina Popular 2025, se resaltan los valores, costumbres y tradiciones que le otorgan al Carnaval de Barranquilla su carácter excepcional.

Inscripción y requisitos

De acuerdo con lo informado por Carnaval S.A.S en el reglamento del Reinado Popular, los requisitos de las aspirantes son los siguientes:

Ser barranquillera o haber vivido en la ciudad durante más de cinco años.

Edades comprendidas entre 18 y 23 años.

Estado civil: soltera, sin hijos y sin convivencia conyugal.

Residencia en el barrio que representa.

Haber completado la educación secundaria.

Afiliación a un sistema de salud.

Jóvenes mujeres con habilidades de liderazgo y capacidad para movilizar a su comunidad.

Conocimiento y habilidades en el folclore, el baile tradicional y la cultura carnavalera.

Capacidad para expresarse fluidamente de manera oral y corporal.

Ausencia de antecedentes penales o disciplinarios.

Respaldo de la familia, la junta de acción comunal, el alcalde local o el comité cívico.

Aceptación y adaptación de las normas y reglamento del concurso.

De igual forma, Carnaval detalló que las candidatas deberán asistir a Talleres de formación, al evento de imposición de bandas, ensayos para el show coreográfico, eventos oficiales de Carnaval, así como asistir a los eventos programados por la coordinación de reinado popular como reunión para tallaje, medidas de vestuario, reuniones académicas de preparación, de preproducción, etc.

Para la correcta elección de la Reina Popular, Carnaval de Barranquilla nombrará a un Jurado Calificador que deberá ceñirse a lo establecido en este reglamento y guiarse por el manual donde se contemplan las obligaciones y deberes.

El jurado calificador (cinco personas) son personalidades de la ciudad con conocimiento de la fiesta que evalúan y observan a las candidatas en los espacios: Tarde de Talentos, Entrevista privada, Imposición de Banda y Noche de elección y coronación.