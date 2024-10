¡Barranquilla no puede estar más feliz! La noticia del regreso de Shakira ha desatado una fiebre en La Arenosa. La primera fecha del concierto, programada para el 20 de febrero, voló en cuestión de horas, y la expectativa no se hizo esperar. Ante el clamor de sus seguidores, la barranquillera más famosa del mundo anunció una segunda presentación el 21 de febrero en el Estadio Metropolitano, y no hubo sorpresa cuando las boletas se agotaron en tiempo récord.

La segunda fecha, que llega justo antes de la Guacherna, será histórica. Este jueves, en un acuerdo entre Carnaval S.A.S., la comunidad y los hacedores de la fiesta, se tomó la decisión de reprogramar el icónico desfile para el 22 de febrero.

¿La razón? Darle a Shakira la oportunidad de conquistar nuevamente a su gente y regalarle a Barranquilla dos noches inolvidables antes de que la ciudad se sumerja en los colores, la música y la magia del Carnaval.

Shakira, siempre cercana a su tierra, no pudo contener la alegría y compartió una historia en su Instagram manifestando su emoción de haber agotado la boletería de esta segunda fecha que estuvo habilitada desde las 10:00 a.m. de este viernes.

“Me acaban de decir que se agotó la segunda fecha en Barranquilla, no me lo puedo creer. Estoy tan emocionada y además voy a estar cantando ahí en época de Carnaval, no puede ser mejor, es un sueño”.

Horas antes, emocionada, tal como sus coterráneos, Shakira público un mensaje a través de sus historias de Instagram en el que agradece la oportunidad de haber podido oficializar una nueva fecha en la ciudad por su gira Las mujeres ya no lloran.

“Barranquilla linda, que emoción tan grande, gracias por darme este lujo de cantar una noche más con ustedes. ¡Qué ganas de estar en mi casa!”.

En Colombia alrededor de 220.000 personas la verán en sus históricos conciertos en Barranquilla, Medellín y Bogotá siendo la primera artista en hacer cinco estadios en una sola gira en nuestro país. Además, el video de su nuevo sencillo Soltera ha sido visto más de 11 millones de veces en cuatro días.

Shakira está rompiendo récords en todo el mundo y está lista para superar todas las marcas de asistencia con su gira de 2025. La superestrella global ha agotado las entradas para 17 espectáculos en estadios en la primera etapa internacional de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, con más de 800.000 entradas vendidas en menos de dos horas cuando salieron a la venta a finales de la semana pasada.