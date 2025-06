La espera parece estar llegando a su final. Luego de varios años marcados por lanzamientos individuales, mensajes esperanzadores y una ausencia física sentida, pero atenuada por el constante contacto digital, BTS, la banda surcoreana más influyente del K-pop, ha confirmado su regreso grupal para marzo de 2026, luego de que sus siete integrantes decidieran hacer una pausa en junio de 2022 para prestar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur (entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023).

La noticia, aunque esperada, ha sido recibida con una ola de emoción en todo el mundo. En Barranquilla, el sentimiento es compartido por cientos de seguidores (en su mayoría mujeres) que han acompañado a la banda desde sus inicios o que, en distintos momentos, encontraron en su música una conexión única.

Una de ellas es Geraldine Robledo Herrera, líder del club de fans oficial @btsbarranquilla, quien lleva más de una década siguiendo cada paso del septeto. “Soy fan desde su debut en 2013. Me enamoré por sus ritmos potentes, letras profundas y ese mensaje constante de amarse a uno mismo. La pausa como grupo dejó un vacío, pero ver sus carreras como solistas me permitió conocer nuevas facetas de ellos. Ahora, la expectativa por verlos juntos de nuevo está por las nubes”.

Cortesía En Barranquilla sus fans se han reunido para mantenerlos vigentes.

Esa misma emoción la comparte Lauren González, que pertenece a la comunidad Borahequilla desde 2020. “BTS es más que una banda. Me enseñaron que está bien ser vulnerable, que no hay que correr por cumplir con todo, que debemos detenernos y cuidarnos. Su música es como una escuela de vida. El servicio militar fue una sombra que nos acompañó siempre, pero nunca estuvieron realmente ausentes. Se sintió su presencia, y eso fortaleció el vínculo”.

Valeria Andrea Romero, quien conoció a BTS cuando tenía apenas 6 años de edad, destaca la evolución del grupo como uno de los aspectos más valiosos.

“Ver cómo crecieron musicalmente y como personas fue inspirador. Me atrapó la filosofía detrás de sus canciones. Aunque no todos se fueron al servicio al mismo tiempo, tuvimos contenido constante”.

Música para consolar

Por su parte, Zay González, seguidora desde 2017, recuerda cómo la música de BTS se convirtió en consuelo. “Answer: Love Myself es una de mis canciones favoritas. Cuando anunciaron lo del servicio militar fue triste, pero también supimos que todo lo que dejaron preparado era para sostenernos. Ahora estamos listos para lo que venga”.

Incluso quienes se sumaron más recientemente al fandom han vivido intensamente esta travesía. Lisbeth Padilla, fan desde 2023, destaca el efecto emocional que la banda tiene en su vida. “Su música me reconforta, me habla de amor propio y esperanza. Take Two es mi canción favorita, porque representa ese lazo inquebrantable entre ellos y nosotros, incluso en la pausa”.

Para Daniela Cristina Ojeda Rivera, fan desde 2019, cada canción de BTS es una fuente de energía. “Me abrazan el corazón, Best Of Me es mi favorita porque habla de esa conexión tan especial. Amo profundamente a Yoon-gi (Suga) porque es auténtico, habla de salud mental y es transparente. Lo llevo tatuado en mi brazo. El regreso será algo enorme, sé que volverán más fuertes y con un vínculo aún más profundo con ARMY”.

La nueva era de BTS

El mes de marzo de 2026 ya empieza a marcarse en los calendarios de millones de seguidores de su música, debido a que será en uno de esos días en los que BTS volverá como grupo.

Suga fue el último miembro del septeto que el pasado sábado 14 de junio culminó su servicio en el ejército surcoreano. Luego de este acontecimiento, un representante de la agencia Hybe, que maneja las relaciones públicas de BTS, hizo el anuncio que enloqueció a sus fans. “BTS volverá en marzo del próximo año”.

Cortesía Sus fieles fans en Barranquilla han seguido organizando encuentros todo este tiempo.

Mientras tanto, el ARMY (nombre oficial del fandom de BTS), en lugares como Barranquilla, sigue vibrando con sus letras, videos y recuerdos. La distancia ha sido solo física, porque como lo demuestran estas voces, el vínculo entre BTS y sus fans permanece más vivo que nunca. De hecho durante su ausencia se realizaron eventos como la HiroCon, en el que se dedica un salón exclusivo para los amantes de esta banda, quienes se citaron en el centro de convenciones del Blue Gardens para cantar y realizar las coreografías que han popularizado esta boy band.

La periodista Jin Yu Young, quien colabora con el periódico The New York Times, los calificó no solo como ídolos, sino como verdaderos iconos culturales.

“El grupo lanzó estratégicamente canciones y videos pregrabados durante el tiempo que estuvieron en el ejército y se comunicó a menudo con los fans en las redes sociales. Esto mantuvo a BTS fresco y actual en la mente del público”.

En ausencia de BTS, grupos como Blackpink, Seventeen y NewJeans fueron considerados los más populares del K-pop, pero los expertos dicen que sus promociones musicales y conciertos no llegan a destronar aún a BTS.