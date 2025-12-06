El rapero Daniel Hernández — más conocido como Tekashi 6ix9ine — fue condenado a pasar tres meses en prisión tras comprobarse que incumplió los términos de su libertad supervisada. La sentencia, dictada este viernes por un tribunal de Nueva York, marca un nuevo episodio en los problemas legales del artista.

Se conoció que la Fiscalía inicialmente había solicitado una pena de entre tres y nueve meses, pero finalmente se impuso el castigo mínimo.

Tekashi deberá presentarse en el penal Metropolitan Detention Center in Sunset Park, en Brooklyn, el próximo 6 de enero para comenzar a cumplir su condena.

El fallo se debe a violaciones a las condiciones de su libertad condicional que datan de 2024 y 2025. Entre los incidentes que lo llevaron nuevamente ante un juez figuran un allanamiento en su casa de Miami — donde hallaron cocaína— y una agresión registrada en un centro comercial de Florida.

Además, en noviembre de 2024 admitió haber viajado sin permiso a Las Vegas. En esa oportunidad ya había sido sancionado con 45 días de cárcel y la prolongación de su supervisión.

Estos antecedentes argumentarían la decisión del juez, pues evidencian un patrón de incumplimientos.

Su reacción tras conocer la pena

Tekashi aseguró, durante una entrevista con TMZ Hip Hop, que no siente preocupación por volver a prisión y dijo que aprovechará el tiempo tras las rejas como un “campamento de entrenamiento”. Afirmó también que considera la sentencia “justa”.

El rapero manifestó su intención de bajar de peso y ponerse en forma durante el aislamiento. Admitió que necesita mejorar su condición física, señalando que ya estaba consciente de su sobrepeso.